Afrique de l'Ouest: BRVM - L'indice BRVM Prestige honore son rang ce 27 juillet 2023.

L'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a honoré son rang en réalisant une forte hausse de 1,13% au terme de la séance de cotation de ce jeudi 27 juillet 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Cet indice voit ainsi ses points passer de 102,60 points la veille à 103,76 points à la fin de la journée de bourse de ce jeudi 27 juillet 2023. Cette hausse est en partie liée à celle de 2% du titre Sonatel Sénégal, une des valeurs phares de cet indice.

Les deux autres indices phares sont aussi en hausse mais modestement. C'est ainsi que l'indice composite (l'indice général de la Bourse) a enregistré une progression de 0,53% à 206,76 points contre 205,68 points la veille.

L'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre aussi une progression de 0,56% à 103,95 points contre 103,37 points précédemment.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 40,352 milliards, à 7692,095 milliards de FCFA contre 7651,743 milliards de FCFA le mercredi 26 juillet 2023.

Celle du marché obligataire est par contre en baisse de 13,438 milliards, passant de 10 097,123 milliards de FCFA la veille à 10 083,685 milliards de FCFA ce 27 juillet 2023.

La valeur des transactions est en hausse, s 'établissant à 2,279 milliards de FCFA contre 992,368 millions de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 750 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 2,24% à 16 000 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 2,09% à 8 780 FCFA), Sonatel Sénégal (plus 2,00% à 16 830 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (plus 1,92% à 8 500 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Crown SIEM Côte d'Ivoire (moins 3,03% à 640 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (moins 2,74% à 1 600 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 2,52% à 1 355 FCFA), BOA Niger (moins 1,78% à 5 795 FCFA) et Total Sénégal (moins 1,61% à 2 450 FCFA).