Sénégal: Ziguinchor - Le Conseil départemental initie un forum sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes

Ziguinchor — Un forum sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes s'est ouvert jeudi à Ziguinchor (sud) , à l'initiative du conseil départemental éponyme, a constaté l'APS.

»La tenue durant ces deux jours de ce premier forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat dénote de la prise de conscience du désespoir qu'éprouve notre jeunesse et de la décision de lui adresser des offres de formations », a expliqué à la presse le président du conseil départemental de Ziguinchor, Georges Mansaly lors de l'ouverture dudit forum, en présence des acteurs de développement.

Ce forum, a-t-il ajouté, « permettra également de mettre en contact les jeunes et les recruteurs ».

»Durant ces deux jours, ces jeunes seront capacités dans l'élaboration des curriculum vitaE (CV) et des lettres de motivation, aussi bien dans les techniques de recherche d'emploi, de conduite d'entretien d'embauche et de relance d'une candidature », a souligné Georges Mansaly.

Selon lui, « cette option d'emploi et d'entrepreneuriat exclusivement orientée sur la jeunesse de Ziguinchor résulte du pari de développement socio-économique adossé sur le capital humain et plus spécifiquement sur une jeunesse bien formée, consciente des enjeux locaux et mondiaux et apte à se prendre en charge, à porter les destinées de leurs communautés et celle de l'humanité ».