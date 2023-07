Sénégal: Pr Moussa Baldé souligne l'importance d'offrir aux jeunes une formation compétitive et de qualité

Saly — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Moussa Baldé, a souligné jeudi, à Saly (Mbour, ouest), la nécessité d'offrir aux jeunes sénégalais une formation compétitive et de qualité, répondant à la demande de l'offre d'emploi à l'échelle nationale et internationale.

Présidant la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la 12ème promotion de l'Institut africain des sciences mathématiques (AIMS), le ministre estime que « la jeunesse sénégalaise qui constitue 70% de la population aspire à une offre de formations plus large et plus pointue ».

C'est la raison pour laquelle, a fait savoir M. Baldé, que « la création d'instituts d'excellence d'envergure continentale comme l'AIMS nous semble en droite ligne des ambitions du chef de l'Etat pour le secteur de l'Enseignement supérieur".

La promotion 2022-2023 a obtenu au total 8 mentions excellentes, 27 mentions très bien et 13 mentions bien, selon le président de l'institut, le Pr Mouhamadou Moustapha Fall.

Il a ainsi assuré aux 53 diplômés issus de 12 nationalités que « tout recruteur leur apportera la présomption de compétences ».

Le parrain de cette promotion Serigne Guèye Diop, maire de la commune de Sandiara, a pour sa part exhorté et encouragé les jeunes à embrasser les filières scientifiques.

%

« Les défis de l'Afrique sont avant tout alimentaires et démographiques et pour mieux valoriser le dividende démographique pour notre jeunesse (...) l'enseignement généralisé des mathématiques de la maternelle au primaire est indispensable », a préconisé M. Diop, par ailleurs ministre-conseiller auprès du président de la République chargé des questions agricoles et industrielles.

Le parrain de cette 12e promotion, ancien directeur général du centre de recherche et de développement du groupe Nestlé, est longuement revenu sur sa carrière de chercheur scientifique notamment en Suisse, aux États-Unis ou encore en Afrique du Sud.

L'AIMS est présente au Rwanda, au Ghana, au Cameroun, en Afrique du Sud et au Sénégal dont le campus est basé dans la ville de Mbour.