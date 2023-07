Cote d'Ivoire: Année de la jeunesse - Mamadou Touré explique l'immersion de 10 mille jeunes

Le mercredi 25 juillet 2023, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré a procédé, à son cabinet à Abidjan-Plateau, au lancement du programme spécial d'immersion qui vise 10.000 jeunes.

« Les deux objectifs majeurs du programme »

À cette occasion, le ministre de la Promotion de la jeunesse et du Service civique, Mamadou Touré , a annoncé officiellement le démarrage du programme spécial d'immersion. Selon le ministre Mamadou Touré, l'objectif est d'occuper 10.000 jeunes dans les administrations publiques et privées qui bénéficieront d'un appui à la mobilité.

« Trouver un mécanisme d'occupation saine des milliers de jeunes pendant les vacances»

« L'un des constats majeurs dans la difficulté d'insertion des jeunes réside dans l'orientation professionnelle. Adresser cette question durant le parcours scolaire assurera certainement une meilleure vue sur leur orientation professionnelle », a dit le ministre Mamadou Touré. Poursuivant, il a indiqué qu' en cette année dédiée à la jeunesse, il est primordial, de trouver un mécanisme d'occupation saine des milliers de jeunes pendant les vacances en leur ouvrant les portes du monde professionnel. En outre, une indemnité de transport de 45.000 F Cfa est prévue pour les bénéficiaires du programme. Les inscriptions ont débuté le 26 juillet 2023, en ligne sur le site www.agenceemploijeunes.ci, dans les Agences régionales et guichets emploi de l'Agence emploi Jeunes, ainsi que dans les préfectures, sous-préfectures, directions départementales et directions régionales à travers tout le pays. Les stages d'immersion débuteront dès le 1eᣴ août 2023 pour les élèves issus de l'enseignement technique et professionnel et à partir du 15 août 2023 pour les élèves et étudiants de l'enseignement général. Notons que ce programme s'inscrit dans le cadre du programme jeune du gouvernement (Pj-Gouv) qui s'étend sur la période de 2023 à 2025.

%

Il faut noter que ce programme spécial d'immersion est un dispositif d'accompagnement des élèves et étudiants de tous types d'enseignements, âgés de 16 à 40 ans, de la seconde au master durant la période des vacances scolaires avec deux (02) objectifs majeurs. Le premier est axé sur la découverte et la familiarisation avec le milieu professionnel durant une courte période (un mois) afin d'affiner leur choix d'orientation professionnelle post-diplôme. Et le second vise l'occupation saine des jeunes durant les vacances scolaires et universitaires.