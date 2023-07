Madagascar: Inscription de l'église catholique d'Ambodifotatra à la liste du patrimoine mondial - Les experts de l'UNESCO dans nos murs

Quatre experts internationaux du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, sont actuellement dans nos murs. Cette délégation d'experts composée d'historiens et d'architectes travaillant spécialement sur les dossiers d'inscription à la liste du patrimoine mondial est venue à Madagascar à la demande de l'Etat malgache, pour accompagner l'équipe nationale technique en charge de la préparation du projet d'inscription de l'église catholique d'Ambodifotatra de Sainte-Marie à la liste du patrimoine mondial.

Ainsi, l'équipe technique nationale composée des techniciens du ministère de la Communication et de la Culture et de plusieurs experts malgaches dans différents domaines de recherche, bénéficie actuellement d'un renforcement de capacité de deux jours à l'Hôtel le Pavé Antaninarenina depuis hier. « Nous sommes venus à l'appel de l'État Malgache pour le soutien technique et financier de ce projet notamment à travers le renforcement de capacité de l'équipe technique qui est une des étapes primordiales de cette préparation », précise Enathe Hasabwamariya, spécialiste adjoint du Centre du patrimoine mondial.

Elle rappelle ainsi que l'objectif de leur venue est de transmettre à l'équipe technique nationale le processus d'inscription, les différentes étapes et les exigences de l'UNESCO.

Ces deux jours d'atelier achevés, toute l'équipe nationale accompagnée des experts de l'UNESCO ira à Sainte-Marie pour une visite sur terrain. Une réunion avec le ministère de la Communication et de la Culture est prévue au retour de cette descente sur terrain pour établir une feuille de route qui sortira la date probable du dépôt du dossier finalisé à l'UNESCO, après toutes les étapes requises. « On espère que d'ici 2025, Madagascar pourra soumettre ce dossier », avance l'expert-adjointe Enathe Hasabwamariya à ce propos.

Cette élaboration du dossier de proposition d'inscription de l'église catholique d'Ambodifotatra ainsi que la mise en place du Comité national du patrimoine culturel et naturel sont soutenus par les fonds mis à disposition par le Sultanat d'Oman, à travers le Centre du patrimoine mondial pour les projets de nomination et la promotion des sites du patrimoine mondial en Afrique de l'Est. Ces fonds serviront également à l'identification des besoins en termes de conservation du patrimoine mondial ainsi que dans la mise à jour de la liste indicative, qui désigne un inventaire des biens que chaque État partie a l'intention de proposer pour inscription.

Madagascar est devenue un État Partie à la Convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel le 16 novembre 1972 par suite du dépôt des instruments de ratification de ladite convention en l'occurrence la loi n°82-040 du 9 décembre 1982. La République de Madagascar a actuellement 183 sites et monuments inscrits et classés patrimoine national. Pour la mise en oeuvre des mécanismes internationaux, Madagascar compte huit sites inscrits dans la liste indicative et trois sites classés patrimoine mondial. Deux projets de nomination de site culturel et naturel sont en cours de préparation par l'État partie de Madagascar dont le premier concerne ce patrimoine historique de Sainte-Marie.