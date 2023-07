Algérie: Chargé par le président de la République, Merad présente à Bouira les condoléances aux familles des victimes des feux de forêt

BOUIRA — Le c, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, jeudi, au village montagneux de Berricha, relevant de la commune de Maâlla (Ouest de Bouira), les condoléances aux familles des victimes des feux de forêt qui ont touché récemment cette wilaya.

Accompagné de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, le ministre de l'Intérieur a mis en avant "la conjugaison des efforts de l'ensemble des acteurs, ayant permis l'évacuation rapide des familles et la sauvetage de plusieurs vies".

Il a également relevé "la grande mobilisation des éléments de la protection civile et de l'Armée nationale populaire (ANP), ainsi que la contribution héroïque des citoyens et de la société civile qui a permis de maîtriser rapidement les incendies".

"Nous saluons les efforts considérables menés par les services de la protection civile pour évacuer 192 familles à Bouira et 1500 familles à Béjaia", a déclaré M. Merad.

Sur place, M. Merad et Mme Krikou ont remis une aide symbolique aux familles des victimes des incendies en guise de soutien et d'indemnisation suite aux dégâts humains et matériels qui leur ont été causés par les feux.

Un septuagénaire (B.S), ainsi qu'un vieux de 80 ans et sa femme, sont morts alors qu'ils tentaient de sortir de leurs domiciles encerclés par les feux à Berricha, où des dizaines d'hectares de forêts et de broussailles ont été décimés par les flammes, selon les témoignages livrés par des citoyens de cette zone forestière.

"Nous sommes venus ici à Berricha pour présenter aux familles des victimes les condoléances du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et pour leur réitérer le soutien de l'Etat algérien envers les familles affectées par les incendies", a déclaré le ministre de l'Intérieur à la presse.

"Tout citoyen ayant enregistré des pertes suite à ces incendies sera indemnisé par l'Etat dès que l'opération de recensement est terminée", a-t-il assuré.

M.Merad a tenu à rassurer les familles et paysans touchés par les incendies quant à l'indemnisation, grâce aux cellules communales et de wilaya qui, a-t-il dit, ont déjà commencé leur travail de recensement pour indemniser le plus rapidement possible.

"Nous veillons à ce que cette décision du président de la République soit appliquée avec rigueur sur le terrain pour indemniser les familles affectées", a-t-il assuré.

Le ministre de l'Intérieur a réaffirmé également la volonté du président de la République d'oeuvrer "sans relâche" pour le développement des zones d'ombres à travers le pays, dont le village Berricha, afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens.

Pour sa part, la ministre de la Solidarité nationale a tenu à réitérer la volonté et l'engagement de son ministère d'oeuvrer à soutenir et à accompagner les familles affectées par les incendies, à travers la mobilisation de toutes les cellules de solidarité de proximité à Bouira pour assurer une bonne prise en charge psychologique et médicale.