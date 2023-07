Madagascar: IST Ampasampito - L'amélioration des conditions d'enseignement suit son cours

C'est le budget qui a permis l'extension du bâtiment B de l'Institut Supérieur de Technologie Ampasapito. Un financement octroyé par le Japon lors de la signature de la convention de partenariat en date du 29 novembre 2022.

Le projet a consisté à transformer le préau du bâtiment B en une grande salle de classe multifonction pouvant accueillir jusqu'à 104 étudiants et à construire une salle capable de recevoir 26 étudiants à l'étage supérieur. « La salle de classe multifonction permettra d'abriter trois classes en tronc commun et servira également aux cours de judo pour une quarantaine de judokas des quatre établissements scolaires environnants, membres de l'Association « Judo in School », a-t-on fait savoir lors de l'inauguration de cette extension, hier.

Il conviendrait de noter que le projet entre dans le cadre du programme de coopération intitulé « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ». « Un programme qui permet de soutenir directement les activités de développement menées par les ONG, les collectivités locales et les établissements publics. Et grâce à ce programme, plus de 200 projets dont la plupart sont orientés vers l'éducation et l'enseignement ont pu être mis en oeuvre dans la Grande île depuis 1989 », note-t-on.