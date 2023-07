Madagascar: Projet Volobe Amont - Rencontre festive entre CGHV et la communauté locale à Ambodilazana

La population du district de Toamasina II se réjouit des avancées du projet hydroélectrique Volobe Amont. Mercredi dernier, CGHV a organisé un événement pour souligner l'importance de l'appropriation du projet par la communauté locale.

Malgré une pluie battante, les habitants de la Commune rurale d'Ambodilazana ont afflué en masse le 26 juillet dernier pour assister à un événement d'importance : une rencontre avec les responsables de la Compagnie Générale d'Hydroélectricité de Volobe (CGHV) pour discuter du projet Volobe Amont. Cette réunion, organisée par la compagnie, a été l'occasion de remercier chaleureusement la population pour son soutien et d'annoncer à la communauté locale, l'officialisation de la signature du protocole de partenariat entre CGHV et l'État Malagasy, qui a eu lieu le 26 mai dernier au palais d'Iavoloha.

Symbole de partenariat

Pour marquer l'importance de cet événement, CGHV a fait un geste symbolique en dédiant plusieurs zébus pour la distribution de viande, conformément à la coutume locale. Ce geste a renforcé le sentiment de partenariat et de bonne relation entre la compagnie et la population locale. Le Gouverneur de la région, le député élu à Toamasina II, le préfet, le maire ainsi que les notables de la région ont également honoré l'événement de leur présence, soulignant ainsi l'importance du projet pour la région. A noter que le projet Volobe Amont est destiné à produire de l'hydroélectricité avec une capacité impressionnante de 750GWh par an et une puissance de 120MW. Cette production électrique bénéficiera directement à plus de deux millions d'habitants dans la région Atsinanana, contribuant ainsi à améliorer l'accès à l'électricité et au développement économique local.

Impacts majeurs

Outre les avantages en matière d'électricité pour la région, le projet Volobe Amont aura des répercussions économiques considérables, au niveau national. En effet, la production de la centrale hydroélectrique sera reliée au grand réseau en cours de construction grâce aux deux phases du Projet d'Interconnexion et de Renforcement des Réseaux de Transport d'Énergie Électrique à Madagascar (PRIRTEM-1 et PRIRTEM-2). Ces phases permettent de relier les réseaux d'électricité des villes de Toamasina, Antananarivo et jusqu'à Antsirabe, renforçant ainsi le réseau électrique national et favorisant le développement économique à grande échelle.

Avenir prometteur

Bref, cette rencontre festive à Ambodilazana a marqué un pas important dans la réalisation du projet Volobe Amont. La présence des responsables gouvernementaux et locaux témoigne de l'engagement et de la détermination de toutes les parties pour faire de ce projet une réussite. L'hydroélectricité produite contribuera à l'émergence économique de la région Atsinanana et apportera des améliorations significatives aux conditions de vie des habitants. Les retombées économiques positives du projet, combinées aux avancées dans l'interconnexion des réseaux électriques, ouvriront de nouvelles perspectives de développement pour Ambodilazana et les régions environnantes, renforçant ainsi l'avenir énergétique et économique de Madagascar, par la réalisation du Velirano n°2 relatif à l'accès à l'Énergie pour tous.