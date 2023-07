Madagascar: Pr Raymond Ranjeva - « Le pouvoir intellectuel est un véritable pouvoir politique »

« Je n'hésite pas à vous rappeler aujourd'hui que les devoirs des professeurs d'université ne sont pas moindres par rapport à ceux des acteurs politiques ».

La cérémonie de remise des diplômes des promotions en Master « Zara » et en Licence « Ako » de l'IT University, à l'Espace Rose Bypass, hier, était l'occasion pour le Professeur Raymond Ranjeva, juriste international et membre de l'Académie Malagasy, de glisser quelques mots sur la place et le rôle des intellectuels et des professeurs d'université dans la société et surtout la gestion de l'Etat.

Parrain des deux promotions, durant son allocution qui a duré près d'une demi-heure, le professeur a donné ses lettres de noblesse à cette profession. « Il est clair que pour les professeurs d'université, l'enseignement et l'éducation universitaire sont les moyens pour redresser le pays », a-t-il d'ailleurs fait noter après avoir indiqué que « le pouvoir intellectuel est un véritable pouvoir politique ».

Le Professeur n'a pas oublié de remercier le président du Conseil d'administration de l'IT University, Tahina Razafinjoelina qui a profité de ce moment pour faire passer son message à ces jeunes nouveaux diplômés. Il a ainsi fait l'éloge de l'autonomie. « La première richesse nationale est l'homme. Vous en faites partie. La richesse mène à l'autonomie et il faut avancer, oser, bâtir pour vous », a-t-il confié.

Les chemins du Professeur Raymond Ranjeva et de Tahina Razafinjoelina se sont croisés lors de la production du film « Nampoina, ny riaka no valam-parihiko ». Un film qui a comme message principal la consolidation de l'unité nationale et qui donne une place importante à l' « ady gasy ».