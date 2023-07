Madagascar: Revy Revy Mody Masoandro - Une tournée dans les régions et à l'international bientôt

Plein succès pour le spectacle qui a réuni Mahaleo, Samoela et Princio sur la même scène le dimanche 23 juillet dernier, au CCI Ivato. 16 000 personnes se sont donné rendez-vous pour ce moment inédit.

Ce concept qui a vu collaborer ces artistes de différentes générations, liés par le même feeling a tellement plu que Louvto Company, l'organisateur ainsi que ses partenaires tels que Airtel et THB, ont décidé de poursuivre l'aventure et de faire voyager le spectacle Revy Revy Mody Masoandro. Une tournée dans les régions, avec les mêmes artistes, ni plus ni moins, est déjà en gestation. Elle sera également portée sur la scène internationale.

Par ailleurs, madame Malala, première responsable de Louveteau Company annonce déjà une deuxième édition de The Prestigious Time, à la Saint-Sylvestre 2023, pour clôturer en beauté leur activité de cette année. En rappel, la première édition de The Prestigious Time a mis en scène Jaojoby et l'orchestre Faniry Tana Group ainsi que le Dj CYEMCI au Carlton Anosy le 31 décembre 2022. C'est d'ailleurs de cette première édition que Louvto Company a puisé l'idée de faire travailler ensemble les différentes générations d'artistes, pour une ambiance bon enfant chaleureuse et pleine de convivialité. À suivre donc.