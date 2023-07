Afrique de l'Ouest: Coup d'Etat au Niger - Bola Tinubu, nouveau patron de la Cédéao, à la manoeuvre

Le Nigeria et le Niger partagent une frontière commune de 1497 km. Aussi, dès qu'un événement majeur touche l'un des deux pays, le voisin vient au chevet. Le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu se dit donc naturellement préoccupé par le renversement de pouvoir à Niamey. Fervent défenseur de la démocratie, il a multiplié les discours sur ses bienfaits lors son accession à la tête de son pays. Mais aussi, il y a moins de 20 jours, lorsqu'il a pris la tête de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la Cédéao. Bola Ahmed Tinubu sera l'hôte d'un sommet extraordinaire de l'organisation régionale annoncé bientôt à Abuja.

Cette semaine Bola Ahmed Tinubu était censé se recentrer sur les affaires intérieures nigérianes. Et notamment sur la formation de son gouvernement dont une première liste de 28 noms a été dévoilée officiellement hier, jeudi, au Sénat.

La destitution de Mohamed Bazoum de la présidence du Niger a tout chamboulé. Le chef d'État nigérian est monté au créneau très rapidement pour condamner le coup d'État à Niamey et demander la libération de celui qui était également à la tête de l'UEMOA depuis décembre dernier et pour encore six mois. Pour mémoire, le 9 juillet, lors de son premier discours en qualité de nouveau patron de la Cédéao à Bissau, Bola Tinubu avait lancé : « Nous ne permettrons pas qu'il y ait coup d'État après coup d'État en Afrique de l'Ouest ».

Jeudi, le président Tinubu a répété que les leaders de la Cédéao n'accepteront aucune action qui entrave le bon fonctionnement de l'autorité légitime au Niger, ou dans n'importe quelle partie de l'Afrique de l'Ouest.

D'ailleurs le chef d'État nigérian a multiplié les échanges avec ses homologues de l'organisation régionale. Le président nigérian a organisé immédiatement une rencontre avec Patrice Talon à Abuja. Le président béninois, qui a souvent rencontré son homologue ces dernières semaines, est fait médiateur. Jeudi soir, il n'avait toujours pas effectué le voyage de Niamey. Les concertations sont élargies à leurs alter-égo togolais, ivoirien, sénégalais, bissau-guinéen, selon nos informations.

Le chef d'état-major de l'armée nigériane, lui aussi émissaire de Bola Tinubu, a pu se rendre à Niamey. Son avion s'est posé avant la fermeture de l'espace aérien. Il s'y trouvait encore en début d'après-midi ce jeudi. Plusieurs sources indiquent qu'il s'est rendu à la résidence où le président Mohamed Bazoum est retenu.

Bola Ahmed Tinubu se pose en homme d'action. Un sommet extraordinaire de la Cédéao devrait être annoncé officiellement dans les prochaines heures. Il pourrait se tenir à la Villa d'Asokoro à Abuja dimanche ou lundi prochain. Un sommet à huis clos intégral avec uniquement les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation ouest-africaine. On verra alors quelle forme prendra l'intransigeance du nouveau président de la Cédéao vis-à-vis des changements anti-constitutionnels au Niger, lui qui avait proclamé à Bissau, « Nigeria is back », le Nigeria est de retour.