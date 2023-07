Afrique: 9es Jeux de la Francophonie - Madagascar débute contre le Cameroun en basket

Le coup d'envoi des 9es Jeux de la Francophonie sera donné ce soir au Stade des Martyrs de Kinshasa, République Démocratique du Congo.

La majeure partie de la délégation malgache est arrivée dans la capitale congolaise. La première vague de la délégation en provenance de Madagascar, comprenant les basketteuses, les lutteurs, les athlètes, les juges-arbitres et les techniciens, a foulé le sol congolais hier matin. Ils sont au nombre de 48, en plus des deux athlètes, Sidonie Fiadanantsoa et Claudine Nomenjanahary, qui ont participé au camp d'entraînement de la CONFEJES en prélude aux Jeux de la Francophonie. Deux expatriés sont également présents, à savoir le pongiste Fabio Rakotoarimanana, porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture de ce soir, et la basketteuse évoluant en Belgique, Marion Rasolofoson.

Le comité d'organisation des Jeux de la Francophonie peaufine les derniers préparatifs, en particulier la question liée à l'hébergement, où les sites sont en pleine construction. «Le voyage s'est bien passé, même si les bagages ne sont pas arrivés à temps. Les athlètes ont du temps pour se reposer, surtout que les basketteuses ne disputeront leur premier match que ce samedi matin», a souligné Rosa Rakotozafy, chef de la délégation malgache aux Jeux de Kinshasa.

Comme annoncé, Madagascar est représenté en basket féminin, tennis de table, athlétisme, judo et dans plusieurs concours culturels. Avec le désistement de plusieurs nations, surtout en football et basket-ball, le comité d'organisation a restructuré la composition des poules. En basket-ball, la poule de Madagascar a complètement changé. Les protégées de Prisca Razananirina évoluent dans la poule C avec les Tunisiennes et les Camerounaises. Ce sont deux nations qui vont participer à l'Afrobasket très prochainement. La bande à Muriel s'est entraînée hier après-midi pour une séance de décrassage. Elles débutent la compétition contre les Camerounaises demain samedi et dimanche contre les Tunisiennes.