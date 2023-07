Angola LNG investit 590 millions de dollars dans des actions sociales

Luanda — La société privée de gaz naturel liquéfié (Angola LNG) a investi, depuis 2013, environ 590 millions de dollars américains dans des programmes environnementaux et sociaux dans la province du Zaïre, dans le nord du pays.

Cet investissement intervient 10 ans après que l'entreprise a atteint 400 expéditions de gaz, en juin dernier, un fait qui constitue une étape historique, depuis sa première exportation vers le Brésil, en 2013, devenant un fournisseur fiable et compétitif de ce produit sur le marché mondial.

Parmi les actions sociales d'Angola LNG, se distingue l'investissement réalisé dans la construction d'un bâtiment polyvalent, avec une bibliothèque, des laboratoires, 12 nouvelles salles de classe et des terrains sportifs et des lieux de loisirs pour plus de 1 200 enfants à l'école Bairro da Marinha, dans la municipalité de Soyo.

Selon les données de cette société, l'investissement comprenait également la construction de routes et de ponts locaux, une nouvelle centrale électrique, la modernisation de l'infrastructure aéroportuaire, des logements sociaux, l'agrandissement de l'hôpital municipal de Soyo, en collaboration avec les autorités locales et partenaires, en plus de mettre en oeuvre des programmes de formation pour la population locale.

Dans le domaine de l'environnement, les actions comprennent un large éventail de projets qui protègent et améliorent les écosystèmes indigènes, à travers des programmes de restauration des mangroves, de protection des tortues marines et de l'antilope géante noire.

Toujours dans ce secteur, les opérations d'Angola LNG s'efforcent d'améliorer la qualité de l'air, en éliminant le torchage du gaz et en réduisant les émissions et les gaz à effet de serre.

En ce qui concerne la portée du jalon historique, la compagnie pétrolière avance que les 400 expéditions ont été livrées dans une trentaine de pays à travers le monde, ayant parcouru plus de deux millions huit cents mille milles marins.

Sans mentionner la quantité (tonnes métriques) de gaz exporté et la valeur encaissée au cours de la période en question, la source d'Angola LNG désigne l'Inde comme le marché le plus important pour la destination du produit angolais, représentant environ 60% des expéditions de Gaz Naturel Liquéfié (GNL).

En raison de la pénurie de gaz en Europe, à la suite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce continent est un marché de plus en plus concurrentiel ces derniers temps, en mettant l'accent sur l'année 2022, selon une source de l'Angola LNG, consultée par l'ANGOP.

Avec un investissement de 12 milliards de dollars, le projet Angola LNG, construit pour engendrer des revenus à partir des ressources gazières offshore, est l'un des plus gros investissements jamais réalisés dans l'industrie pétrolière et gazière angolaise.

Elle possède l'une des installations de traitement de GNL les plus modernes, étant la seule usine au monde à fonctionner entièrement à partir de gaz associé provenant de blocs pétroliers offshore.

Il a une capacité annuelle de 5,2 millions de tonnes métriques et des ventes moyennes totales prévues par jour de 670 millions de pieds cube de gaz naturel, ainsi que 63 000 barils de gaz naturel liquide.

Située à 350 kilomètres au nord de Luanda, à l'embouchure du fleuve Congo, dans la municipalité de Soyo, l'unité de fabrication est le premier projet privé au monde à travailler avec du gaz associé, issu de l'exploration pétrolière en haute mer, qui a été auparavant brûlé dans l'atmosphère.

Les compagnies Chevron, avec une participation de 36,4 %, Azule Energy (27,2 %), Sonangol (22,8 %) et TotalEnergies, avec 13,6 %, sont des actionnaires d'Angola LNG.