Afrique: Golf - L'Angola devient membre du R&A

Luanda — L'Angola est devenu membre de la plus haute institution de réglementation du golf mondial, connue sous le nom de Royal and Ancient Golf Club of Saint Andrews (appelé The R&A).

L'annonce a été faite ce jeudi 27 juillet à l'ANGOP, à Luanda, par le président de la Fédération angolaise de golf, Almir Soares, ajoutant qu'avec le fait le pays pourrait recevoir le soutien de l'organisation internationale tel que le financement, la construction des terrains et l'entretien des infrastructures.

La formation via le support technique et des entraîneurs formateurs a également été pointée comme des acquis, dans un processus d'affiliation qui a débuté en 2019, mais qui n'a pris effet que le 1er juin dernier et a été récemment définitivement confirmé.

Après avoir rejoint le R&A, selon Almir Soares, l'Angola a également été invité à rejoindre le système mondial des "Handicaps" (WHS), et est désormais une autorité "Handicaps".

Par la suite, les points des joueurs amateurs locaux seront inclus dans le Classement International, et à cet effet les compétitions nationales se joueront en quatre jours, contre les deux jours jusqu'alors.

Le R&A est une institution fondée en 1754 en Ecosse et est considérée comme le berceau du golf dans le monde, étant responsable de plusieurs étapes décisives dans ce sport, y compris les règles du jeu. JAD/MC/LUZ