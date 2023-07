Madagascar: Tradition - Trois jours de célébration de l'Alahasatibe à Ankaratra

Les 16, 17 et 18 août, sera célébré l'Alahasatibe. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un événement ancestral au même titre que l'Alahamadibe. Comme celui-ci, presque toutes les régions et les sites sacrés du pays le commémorent. Par contre, l'Ankaratra servira de centre commémoratif cette année. « L'Alahasatibe a le même poids qu'un Alahamadibe dans notre tradition. Il est l'occasion de demander des grâces à Dieu pour avoir ou renforcer des dons de verbe sacré et de guérison », explique Radamaranja, du comité d'organisation.

Dans le calendrier traditionnel malgache, surtout utilisé par le groupe humain Merina, quatre dates sont sacrées et célébrées depuis des temps immémoriaux. Le spécialiste poursuit, «... l'Alahamadibe, l'Alahasatibe, l'Alakaosibe et l'Adijady. Il y aura aussi d'autres célébrations sur les lieux sacrés comme à Ambatondradama, Mangabe... Maintenant, il n'est plus possible de le monopoliser pour les Merina, d'autres régions le célèbrent aussi. Cela à cause de l'expansion des Merina d'antan mais aussi à cause des mariages », entre personnes issues de groupes humains différents.

La célébration commencera donc le 16 août par le « lamalama », connu communément « tsimandrimandry ». Le lendemain, avant que le soleil ne se lève, il y aura le « Fandroana ». C'est l'occasion à ne pas rater pour ceux ou celles qui veulent se sacraliser, il faudra se munir de miel, de bougies, de « hasina » ou offrandes. La soirée du 17 août se poursuit avec le « lamalama ». Le 18 août, ce sera le jour du sacrifice et le partage de viande sacrée. « Trois jours sont nécessaires, puisqu'il y aura beaucoup de monde, conclut Radamaranja.