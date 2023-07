Madagascar: Conseil du Gouvernement - L'organisation de plusieurs événements économiques accordée

Le Conseil du gouvernement qui s'est tenu hier au palais d'Etat de Mahazoarivo a accordé l'organisation de plusieurs événements économiques dans le pays. A titre d'illustration, l'événement intitulé « Herinandron'ny karatany » se déroule depuis le 17 juillet dernier dans le district de Betioky dans la région Atsimo-Andrefana. Il s'agit notamment d'une campagne de sensibilisation de la population locale sur l'importance de l'acquisition d'un certificat foncier prouvant son droit de propriété des parcelles occupées. Ce qui permettra également de réduire les conflits fonciers au niveau des collectivités territoriales décentralisées.

3500 coopératives enregistrées

Au titre du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, la Journée Internationale des Coopératives a été célébrée les 21 et 22 juillet 2023 à Miarinarivo Itasy. Ce département ministériel enregistre environ 3 500 coopératives réparties dans tout Madagascar. Une coopérative constitue une entreprise commune regroupant des producteurs membres qui mutualisent leurs moyens en vue d'atteindre le même objectif. Elle est un acteur majeur de la croissance économique pour ne citer que sa forte implication dans la promotion de l'industrialisation. Au titre du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, la première édition de la foire « Rodorodon'ny tantsaha » aura lieu du 15 au 19 août 2023 dans la Capitale. Ce sera une occasion de faire connaître au grand public les différents produits innovants issus de l'agriculture et de l'élevage. Les producteurs issus des différentes régions de l'île pourront également saisir cette opportunité pour accéder au marché, tout en cherchant des partenaires commerciaux. Au titre du ministère de la Pêche et de l'Economie Bleue, la première Journée Nationale de l'Économie Bleue sera organisée le 18 et 19 août 2023 à Morondava, dans la région de Menabe. Comme son nom l'indique, la promotion de l'économie bleue y sera à l'honneur. En outre, le ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle participera au « Carrefour de la Formation, des Métiers et de l'Emploi » organisé par l'Alliance Française du 1er au 05 août 2023.

Participation de Madagascar à l'extérieur

Par ailleurs, d'autres départements ministériels vont représenter Madagascar dans le cadre des événements économiques qui se déroulent à l'extérieur. On peut citer, entre autres, la participation de Madagascar à la 66e réunion de la Commission régionale de l'Organisation Mondiale du Tourisme qui a eu lieu du 26 au 28 juillet 2023 à Maurice, au titre du ministère chargé du Tourisme. La Grande île a également participé à la formation sur le système de gestion de l'information de l'Union pour les contrôles officiels du 24 au 27 juillet 2023 à Dar es Salaam en Tanzanie. Le pays a en même temps assisté au Forum de haut niveau sur la conservation des mangroves en Chine.