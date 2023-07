Madagascar: Finances publiques - Vers une transparence accrue de la gestion des dettes

Des missionnaires particuliers sont mandatés pour évaluer et accompagner l'État dans la gestion des dettes. Des réformes sont à faire, selon la Banque Mondiale.

En mission. Des envoyés spéciaux de la Banque Mondiale sont actuellement en déplacement à Madagascar. Leur but étant d'aider l'État et les institutions financières malgaches à améliorer la gestion des dettes publiques. D'après la direction générale du trésor public (DGTP), ces missionnaires particuliers sont mandatés pour évaluer et en même temps accompagner l'État dans la mise en place d'une politique de gestion transparente de ces dettes. « Ces agents de la Banque Mondiale ont précisé lors de leur visite officielle qu'il y a des réformes à entreprendre ensemble », explique la DGTP dans une communication. Jusqu'au 8 août prochain, les institutions financières principales de la Grande île bénéficieront d'un accompagnement à l'aide d'outils destinés à cette évaluation, l'on parle alors de la méthodologie DEMPA, un ensemble de démarches qui consiste à évaluer la performance en matière de gestion de la dette. Transparence. Pour ces agents, l'importance d'une gestion améliorée de ces passifs réside dans la transparence elle-même. Cela pourrait en effet réduire le coût des dettes.

Démarche efficaces

D'après ces spécialistes, « la gestion de la dette de Madagascar s'est améliorée ». Toutefois, un autre point à appuyer davantage reste la mise en place de démarches efficaces vers une transparence accrue dans la gestion des dettes publiques. Une question qui avait été abordée par le Grand Argentier lors d'une rencontre en visioconférence avec l'Organisation de Coopération et de développement économique (OCDE), hier. En effet, parmi les points que Rindra Hasimbelo Rabarinirinason, ministre de l'Economie et des finances avait abordé, figurent les efforts qui peuvent être fournis à l'avenir pour améliorer la gestion des dettes. Actuellement, des bulletins réguliers qui font état des évolutions de la dette, ainsi que des dernières mises à jour relatives à sa gestion, paraissent. Il s'agit entre autres du Bulletin Statistique de la Dette (BSD), le Heat Map de la Banque Mondiale mais aussi le Système d'analyse et de Gestion de la Dette (SYGADE). Des outils peu connus du grand public, qui pourtant offrent un aperçu détaillé au centime près des évolutions de la dette publique de Madagascar.