Madagascar: Judo / Championnat d'Afrique Cadets et Juniors - Laura Rasoanaivo conserve son titre

Laura Rasoanaivo dicte sa loi, en remportant l'or chez les moins de 70 kg, lors du Championnat d'Afrique cadets et juniors à domicile.

Les compétitions se suivent et les résultats se ressemblent pour Laura Rasoanaivo Razafy. La judokate malgache, engagée chez les moins de 70 kg, est montée sur la plus haute marche du podium dans la catégorie juniors du Championnat d'Afrique cadets et juniors, qui se déroule à Madagascar jusqu'au 30 juillet. Victoire par Ippon. La pensionnaire de l'Association Sportive Saint-Michel d'Amparibe s'est imposée face à l'Egyptienne, Farida Magdy au duel final. Lors de la demi-finale âprement disputée, elle a battu l'Algérienne, Dyhia Benchallal. « Je suis très contente d'avoir conservé mon titre cette année qui est un tremplin pour les Jeux Olympiques de Paris. Le prochain objectif sera les médailles d'or des Jeux de la Francophonie à Kinshasa dans quelque jours et les Jeux des Îles à domicile. Je continuerais toujours ma préparation et je suis toujours prêt à défendre l'honneur de mon pays », a fait savoir Laura Rasoanaivo.

Deux bronzes

Après une première journée très disputée, la Grande Île a raflé trois médailles, dont un or et deux médailles de bronze. Outre la confirmation de Laura chez les -70, Natacha Razafindrakalo engagée chez les moins de 48 kg, a remporté une médaille de bronze. « Je suis satisfaite du résultat lors de ma première participation à une telle compétition. C'était une grande expérience pour moi et je ferai de mon mieux la prochaine fois », a indiqué Natacha Razafindrakalo. La deuxième médaille de bronze était celle de Miora Rasoanaivo, engagée dans la catégorie +78 kg. Elle s'est imposée face à l'Algérienne, Yasmine Razene Yousfi. « La compétition n'est pas facile mais tous les combattants malgaches ont donné les meilleurs. La route n'est pas encore terminée, et je vais suivre la bonne voie de Laura. Outre, c'est un avantage pour Madagascar d'accueillir le Championnat car les judokas malgaches ont pu saisir l'opportunité de participer à ce joute continental », a ajouté Miora Rasoanaivo. Le président de la Fédération malgache de judo, Bruno Éric Saïd, a noté que le Championnat d'Afrique est également une répétition générale des jeux des îles à domicile.