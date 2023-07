Ile Maurice: CEB - Redéfinition de la structure interne

La nomination de Rajden Chowdharry sera avalisée par le conseil d'administration du Central Electricity Board (CEB) aujourd'hui. Mais ce n'est pas le seul changement au sein de l'instance. D'autres nominations de managers sont également prévues. Ainsi, Jules Lam, Electrical Engineer, devient le Procurement Manager, et Sanjay Summun, Electrical Engineer, sera nommé Transmission and Distribution Manager. Quant au Renewable and Strategic Project, il sera scindé en départements. En effet, le Renewable and Strategic Project sera chapeauté par Rooben Maran alors que le Mechanic Renewable Energy passera sous la houlette de Yorganaden Appasamy, Mechatronics Engineer, comme Strategic Projects Manager. La direction a approuvé le rapport Deloitte sur la révision salariale et les autres termes et conditions de service pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025. Les accords collectifs ont été signés avec la CEB Staff Association (CEBSA) et la CEB Workers Union (CEBWU), le 12 juillet.

Dans une circulaire émise par la direction, elle annonce que les négociations avec l'Union of Employees of the CEB and other Energy Sectors (UECEBOES) sont en cours. La structure salariale révisée, qui prévoit des ajustements salariaux allant de 19 % à 25 %, sera appliquée au salaire de ce mois-ci. Selon le CEB, les nouveaux accords collectifs visent à améliorer les échelles salariales, la structure organisationnelle et les conditions d'emplois. «Tous les paiements restants, englobant les ajustements des salaires, indemnités et autres avantages revenant aux employés individuels à partir du 1er juillet 2021, seront réglés sur une période de deux ans en trois versements distincts», peut-on lire dans la circulaire. Afin de refléter le niveau de responsabilité des chefs de départements du CEB, leur titre a été remodelé de «Manager» à «Head of». De la même manière, le titre de certains postes ont changé. Ainsi, l'Area Manager devient Manager-Area ; le Principal Engineer - Distribution devient Manager-Distribution ; le Principal Engineer - System Operations devient le Manager - System Operations; le Principal Engineer - Metering & Instrumentation devient le Manager - Metering & Instrumentation, et le Principal Engineer - Transmission devient le Manager Transmission.

Cependant, le rapport de Deloitte vient supprimer cinq rôles spécifiques qui ne correspondent plus à la structure départementale actuelle. Le premier est celui de Head of Green Energy & Low Carbon Initiatives du département Renewable Energy & Strategic Project, poste occupé par le fils de feu Raj Dayal, Maheswur Raj Dayal. Selon lui, il a été rétrogradé au rang de Senior Engineer, qui est au niveau 5, inférieur au DG de la filiale. Du côté du CEB, l'on explique que, depuis plus d'un an, Maheshwur Raj Dayal n'est plus Head of Green Energy & Low Carbon Initiatives. L'on nie également l'avoir rétrogradé. L'on explique que Maheshwur Raj Dayal est le Head of Energy Efficiency Unit. «Toutes les units sont dirigées par un Senior Engineer. Il sera au même niveau que les autres ingénieurs. Deloitte, dans son rapport, a dit que le département Green Energy and Low Carbon Initiatives n'est pas justifiable. Il doit être une unit.»Les autres postes qui ont été supprimés sont : Senior Audit Executive (Investigation) et Engineer (Technical Audit) du département Audit, Budget & Management Reporting Manager du département Finance et le Chief Legal Officer du département Corporate Affairs.