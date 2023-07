Afrique: Eseka, place R. Um Myobe - La lettre amère du médiateur universel adressée au préfet du Myong Ekelle

Non à un autre assassinat de Mpodol, Ruben Um Nyobè. VIVE LA PLACE RUBEN UM NYOBE A ESEKA.

Sans mémoire historique, nous ne sommes rien. Sans révérence à nos martyrs, nous ne sommes que des éternels subordonnés et des déchets exposés à toutes les oppressions, à toutes les répressions ainsi qu'à toutes les manipulations. Notre âme n'aurait aucune flamme significative, ni spirituelle ni temporelle, si elle n'est pas plantée dans une histoire connue et préservée. Et puis, nos enfants, ceux qui continueront pour nous les luttes de la postérité, n'auront aucun repère et seront défaits, battus, vaincus et égarés, s'ils ne se référent pas à leurs braves, téméraires, combattants et martyrisés.

Monsieur le Préfet,

Cher frère et très cher compatriote,

Je voudrais avant toute chose, vous exprimer mes encouragements pour la dextérité avec laquelle, vous accomplissez votre délicate mission de commandement, particulièrement dans un contexte où la délinquance, des discours de haine et des dérives de toutes natures, rendent la tâche de tous les responsables plus difficile.

Permettez-moi ensuite, de solliciter votre attention, pour m'étonner, s'agissant de l'information qui m'est parvenue, indiquant que vous auriez bloqué une résolution du conseil municipal de la ville d'Eséka, tendant à donner le nom de Ruben Um Nyobè, martyrs des martyrs et un des pionniers de la quête de liberté du peuple camerounais, à une place publique.

%

Cher compatriote,

En attendant de compléter mes informations pour m'assurer qu'effectivement, vous avez pris une telle décision, je ne vous dis pas seulement mon regret, je vous exprime ma protestation, une protestation à laquelle ne manqueraient pas d'adhérer, avec empressement, des millions de compatriotes. Je demeure néanmoins dubitatif sur les motivations de la décision, et préfère croire que vous avez voulu, sans en mesurer la portée ni les implications graves, suggérer quelques conditionnalités légales et administratives. Puis-je néanmoins rappeler, qu'avec la loi n°91/022 du 16 décembre 1991 portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun, nous a pleinement engagé dans la réconciliation nationale ?

En tout état de cause, je vous recommande vivement de revenir sur votre décision, et de laisser travailler le conseil municipal, mieux, de superviser vous-même, la cérémonie à laquelle donnera lieu la consécration de LA PLACE RUBEN UM NYOBE à Eséka. Il y a des erreurs qu'on ne pardonne pas, de même que des fautes qui ruinent une vie, une carrière, une ambition. Porter atteinte à la mémoire de ce martyr, figure exceptionnelle de notre histoire ou entraver sa vénération, sa sublimation et l'exaltation de son oeuvre riche d'enseignements, c'est l'assassiner une autre fois. Rien ne peut justifier votre posture.

Je veux croire, je suis convaincu, qu'au moment où notre pays a plus que jamais de dialogue, de tolérance, de pardon et de médiation dans tout, pour tout, partout et entre tous, vous saurez user de votre expérience et faire preuve de sagesse, pour une réconciliation salutaire avec les coeurs vexés et les âmes tourmentées par votre décision. Je vous assure par avance, de mon soutien dans cette démarche. Le Ministère de la culture ne saurait être le ministère de l'effacement de notre histoire.

Fraternelles considérations./.

Lire sur le même sujet: CAMEROUN :: ESEKA: FÉLICITATIONS DE SHANDA TONME AU CONSEIL MUNICIPAL POUR LA CONSÉCRATION DE LA PLACE UM NYOBE