Ile Maurice: Le JT de la MBC vu pour vous - L'inauguration du National Wholesale Market fait la Une

Le journal télévisé de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) a débuté hier avec l'inauguration du National Wholesale Market de 5 400 mètres carrés à Wooton par nul autre que Pravind Jugnauth. Ce dernier, qui a fait une visite des lieux et regardé quelques légumes, dont des pâtissons et du gingembre, a parlé d'un grand pas en avant pour la sécurité alimentaire et le développement durable. La cérémonie officielle mercredi à la State House par le président Pradeep Roopun, en présence de Pravind et Kobita Jugnauth, a pris le relais. Alan Ganoo a été décoré Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean (GCSK).

Ensuite, un atelier en collaboration avec le Regional Centre of Excellence, la Financial Services Commission et l'Economic Cooperation and Development à Ebène où Renganaden Padayachy était présent. L'accent a été mis sur la dette publique à 79 % du PIB, comparée à 92 % en juin 2021. Et pour clore le défilé politique, la fin de conférence de deux jours de la 66e réunion de la Commission régionale pour l'Afrique de l'Organisation mondiale du Tourisme à l'hôtel Le Méridien à Pointe-aux-Piments en présence de Steven Obeegadoo.

Un peu de fait divers ensuite, sur un des huit suspects arrêtés dans la saisie record de drogue de Rs 3 milliards à Pointe-aux-Canonniers, Jean Lucandro Prudence, qui n'a pas obtenu la liberté conditionnelle en Cour suprême et la peine de 15 mois de prison de Siddick Chady qui devient exécutoire. Un reportage a aussi été consacré au village de Vieux Grand-Port, meilleur village touristique selon l'OMT et un «lieu considéré comme le berceau de l'histoire.» La conférence de presse de l'Organisation du peuple de Rodrigues (OPR) a également été abordée.