Madagascar: Adolescentes - Cibles prioritaires du programme Wish2Action

Le programme Wish2Action est le programme de santé phare de FCDO pour transformer la vie de millions de femmes et de jeunes filles.

30% des adolescentes ont, au moins, un enfant à Madagascar et 20% sont déjà mariées. Données recueillies dans l'enquête démographique et de santé EDSMD-V avancées par le programme Wish2Action afin de justifier ses initiatives et actions à Madagascar. Ces faits mettent en évidence les défis liés à l'accès à la contraception dans le pays.

Notamment, la pauvreté, la situation de handicap, le manque d'information adéquate, les mythes et rumeurs autour des différentes méthodes de contraception. Conséquence, le pays affiche un taux de prévalence de la contraception de 46,7% selon toujours les données de l'enquête démographique et de santé EDSMD-V.

Le même document rapporte également que 14% des femmes mariées présentent un besoin insatisfait en matière de contraception ou cherchent à limiter/espacer les grossesses. Faire en sorte de changer la donne, tel est donc l'objectif principal du programme Wish2Action à Madagascar.

Acteurs

Mis en oeuvre via un consortium formé par Marie Stopes Madagascar, Options, Development Media International et Humanity & Inclusion, le programme entend augmenter le taux de prévalence contraceptive et réduire le taux de mortalité maternelle ainsi que le taux de mortalité infantile. Les membres du consortium travaillent ensemble afin d'atteindre les objectifs communs et principaux. Ce, en faisant en sorte de contribuer aux objectifs nationaux.

Le programme vise ainsi à « avoir un impact à grande échelle (augmentation du nombre d'années de protection et d'utilisateurs supplémentaires) et étendre la portée des services de santé sexuelle et reproductive aux principales populations mal desservies, notamment les jeunes dont les besoins ne sont pas satisfaits, les personnes vivant dans l'extrême pauvreté et les personnes handicapées ».

L'atteinte de ces objectifs ambitieux fait que les activités de changement social et comportemental du programme ont « été conçues pour intégrer des interventions de haute intensité et à fort impact visant à modifier les comportements à grande échelle avec les activités communautaires capables de s'engager auprès des populations cibles clés, mal desservies ».