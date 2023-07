Ile Maurice: PTR-MMM-PMSD | Congrès à Mare-d'Albert - Test de popularité...

Les trois «grands» partis de l'opposition - le Parti travailliste (PTr), le Mouvement militant mauricien (MMM) et le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) - tiendront leur premier congrès après l'officialisation de leur alliance. Il aura lieu au Kohinoor Hall, à Mare-d'Albert, ce vendredi après-midi. Selon les renseignements obtenus, les réunions de mobilisation des trois partis se sont principalement tenues dans les circonscriptions no 11 (Vieux-Grand-Port-Rose-Belle), no 12 (Mahébourg-Plaine-Magnien) et no 13 (Rivière-des-Anguilles-Souillac).

Les Rouges du moins voulaient, explique-t-on, privilégier les «dimounn laba», bien que le congrès soit «ouvert à tous». Selon les dires, le but principal de ce congrès est de tester leur popularité et leur donnerait une idée de leurs forces à tous trois sur le terrain. Après le congrès d'aujourd'hui, le PTr, le MMM et le PMSD décideront ensemble de la marche à suivre. Il est fort probable que d'autres congrès aient lieu, notamment dans les Plaines-Wilhems, puis dans le Nord, souligne-t-on.