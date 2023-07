Afrique: Discours du Président Al-Sissi à la séance plénière du 2e Sommet Russie-Afrique

document

Au nom d'Allah le Clément le Miséricordieux

Votre Excellence le Président Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie,

Votre Excellence le Président Assoumani Azali, Président des Comores et Président en exercice de l'Union Africaine,

Vos Excellences Chefs des États et des gouvernements africains,

Au début, je voudrais exprimer à Son Excellence Monsieur le Président Poutine, notre profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité. J'ai le plaisir d'être présent aujourd'hui à la deuxième session du Sommet Russie-Afrique, auquel j'ai eu l'honneur de lancer sa première édition avec le Président Poutine en 2019, lors de la présidence égyptienne de l'Union africaine, où ce processus a formulé un cadre institutionnel durable, digne de la taille et de la profondeur du partenariat historique qui réunit entre les pays africains et la Russie.

Notre sommet d'aujourd'hui intervient dans une conjoncture internationale très complexe, et un climat général caractérisé par un haut degré de polarisation, et des changements qui affectent les principales règles, sur la base desquelles notre système international a été construit dans son concept moderne, et voici nos pays africains au milieu de tout cela, face à un grand nombre de défis, qui n'affectent pas seulement leur capacité à achever la voie de développement, mais qui menacent plutôt les déterminants de leur sécurité et les droits des générations futures. Désormais, nos peuples s'interrogent légitimement sur les outils dont nous disposons et sur les mesures que nous prenons pour relever ces défis et leur assurer un avenir sûr.

Mesdames et messieurs,

L'Égypte a toujours été pionnière et la première à suivre le processus de la paix, celle des forts, basé sur la vérité, la justice et l'équilibre. C'était son choix stratégique, qu'elle a porté sa bannière pour diffuser sa culture, en croyant au pouvoir de la logique, et non pas à la logique de la force, et que l'univers peut accueillir tout le monde.

Permettez-moi, du cette tribune et à l'occasion de notre sommet d'aujourd'hui, de vous présenter la vision de l'Égypte sur la situation internationale actuelle ainsi que les axes les plus importants, sur lesquels nous concentrons, en tant que base pour approfondir la coopération existante sous l'égide de notre partenariat stratégique:

Premièrement : les pays africains sont souverains, ayant une volonté indépendante et efficace dans sa communauté internationale. Ils appellent à la paix et la sécurité, en cherchant le développement durable qui réalise d'abord les intérêts de son peuple, et qui doivent rester loin de la polarisation dans les conflits existants.

Deuxièmement : La formulation de solutions durables aux conflits de notre monde doit être fondée sur les buts et les objectifs de la Charte des Nations Unies et sur les principes du droit international, y compris le règlement pacifique des différends et la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, outre, la nécessité de traiter les racines et les causes des crises. Surtout celles liées aux déterminants de la sécurité nationale des États, ainsi que l'importance de s'abstenir d'utiliser divers outils pour alimenter les conflits et approfondir l'état de polarisation. Parmi celles-ci figure l'emploi de sanctions économiques en dehors des mécanismes du système international multilatéral.

Troisièmement : La nécessité de prendre en compte les besoins des pays en développement, en particulier les pays du continent africain, en ce qui concerne les graves répercussions qui affectent leurs économies, en raison des conflits et des défis existants, notamment dans les axes de la sécurité alimentaire, les chaînes d'approvisionnement et la hausse des prix de l'énergie. À cet égard, je souligne l'importance de trouver des solutions urgentes pour fournir de la nourriture et des engrais, à des prix qui aideront l'Afrique à surmonter cette crise, tout en cherchant des mécanismes de financement innovants qui soutiennent les systèmes agricoles et alimentaires en Afrique. J'aspire à parvenir à une solution consensuelle sur l'accord d'exportation de céréales, en tenant compte des demandes et intérêts de toutes les parties, pour mettre fin à la flambée des prix de céréales.

Quatrièmement : Les développements internationaux successifs et leurs répercussions, qui affectent toutes les parties de notre monde, nécessitant la présence d'une voix africaine influente et efficace au sein des forums internationaux, pour déclarer la position des pays africains et atteindre le degré d'équilibre requis, au cours des discussions sur les questions ayant un impact direct sur leurs intérêts, c'est alors que j'exprime l'aspiration de l'Égypte, à répondre aux demandes africaines dans le cadre du G20. Ainsi que les efforts de réforme des institutions financières internationales, avec le soutien du partenaire et ami russe.

Mesdames et messieurs,

Les documents qui seront publiés par notre sommet d'aujourd'hui prouvent, à juste titre, la profondeur des relations stratégiques et les liens importants qui unissent nos pays africains à la partie russe, ainsi que les larges perspectives de renforcement des relations existantes entre nous, surtout dans les domaines d'intérêt commun, au premier rang desquels figurent le maintien de la paix, la sécurité et la lutte contre ses menaces, en plus d'activer les voies du développement économique, en concentrant sur les secteurs des infrastructures, de l'industrialisation agricole et de la transformation industrielle, en bénéficiant de la technologie russe. Cela s'ajoute au renforcement des liens culturels et historiques entre nos peuples.

J'affirme à cet égard, l'engagement de l'Égypte à poursuivre sa participation d'une manière sérieuse et fidèle aux efforts visant à approfondir notre partenariat stratégique, en croyant aux opportunités et aux larges domaines de coopération qui existent à travers l'exploitation des outils et des capacités égyptiens au niveau national, en activant la collaboration entre les entreprises égyptiennes et leurs homologues russes, dans les domaines d'intérêt commun et au niveau continental, grâce à la présidence égyptienne du Comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de Développement de l'Union Africaine-Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique "AUDA-NEPAD", ainsi que la gestion du dossier de la reconstruction et le développement post-conflit (RDPC) au niveau de l'Union africaine, afin de soutenir les efforts pour renforcer la paix et la sécurité et à réaliser le développement.

En conclusion, je remercie la Russie et Son Excellence le Président Poutine, d'avoir tenu ce forum, en souhaitant la poursuite de la coordination dans le cadre de notre partenariat pivot, espérant au peuple russe, et à tous les peuples africains, les progrès et prospérité continus.

Merci à vous.