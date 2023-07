Afrique: Voici le discours du DGA du FODIP à la journée d'échanges avec les jeunes entrepreneurs au palais du peuple

Le fonds national pour l'insertion des jeunes(FONIJ) a organisé ce vendredi 28 juillet 2023 au palais du peuple, une rencontre d'échanges avec les jeunes entrepreneurs sous le thème « Formation à l'esprit d'entreprise et financement des micro-projets».

Monsieur Barry Mamadou, Directeur général adjoint du fonds de développement industriel des PME(FODIP) fait partie des personnalités qui ont pris part à cette rencontre. Nous vous proposons ci-dessous l'intégralité de son discours. Lisez:

Je voudrais a l'occasion de cette journée de rencontre des jeunes vulnérables et précaires tenue ce vendredi 28 juillet 2023 remercier, au nom de la Ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Madame Louopou LAMAH, tous les participants ici présents, en l'occurrence le Directeur Général du Fonds National pour l'Insertion des Jeunes (FONIJ), pour la qualité de l'organisation de cette journée, qui à pour thème « Fomation à l'esprit d'entreprise et financement des micro-projets»

Le FODIP est un EPA, dont la mission principale est l'appui au développement industriel et des PME, par le biais de la mobilisation des ressources financières publiques et privées, au niveau national et international, en vue de soutenir la promotion et le croissance des entreprises industrielles et les PME, en République de Guinée.

À ce titre, il est chargé de :

Identifier les structures d'appui et de financement disponibles sur le marché national et international en faveur des PME/PMI ;

Mobiliser des financements auprès des institutions, des partenaires techniques, des entreprises pour financer ses activités ;

Financer des programmes d'amélioration et de diversification du tissu industriel et des PME ;

Participer à la création et au développement des pépinières, d'incubateurs, et de centres d'appui aux micros, petites et moyennes entreprises ;

Financer la promotion et le développement de l'industrie verte ;

Apporter un soutien à l'invention, l'innovation et aux transferts de technologies ;

Participer à l'amélioration des produits et services des entreprises pour faciliter leur accès aux marchés national et international ;

Favoriser la promotion et le développement du contenu local ;

Effectuer des placements et toutes autres opérations auprès des institutions financières.

Le FODIP se propose être un instrument innovant et transversal du financement du dispositif d'accompagnement des MPME, en termes de renforcement des structures d'appui de l'écosystème entrepreneurial guinéen, mais aussi une plate-forme qui mutualise les différentes interventions des Institutions financières en faveur les entreprise cibles (MPME), pour garantir la facilitation d'accès au financement et de mise à niveau par la matérialisation des Fonds ci-après :

Fonds d'Investissement ;

Fonds de renforcement des capacités opérationnelles ;

Fonds d'assurance ;

Fonds de subvention à l'innovation technologique ;

Les secteurs prioritaires cibles sont :

Agro-industrie,

Industrie alimentaire

Énergie renouvelable

Technologie de l'information et de l'économie numérique

Mines et services auxiliaires

Industries manufacturières

Services

Pour faciliter la mise en oeuvre de sa politique, le FODIP collabore avec les partenaires au développement, le secteur public, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé.

Nos projets et activités en cours sont entre autres :

La gestion du fonds d'appui aux Groupements d'Intérêt Économique et aux Entreprises dans le contexte de covid-19,

La gestion du fonds soutra en collaboration avec ITC, sur financement de l'Union Européen.

Le projet d'organisation d'un forum international de mobilisation de ressources financières, en faveur du secteur privé guinéen.

Le projet de développement d'une plateforme digitale de financement participatif, en faveur des startups et de l'entrepreneuriat jeune ;

L'impact attendu pour les entreprises guinéennes et l'économie sur le moyen terme, est :

Un meilleur accès au financement de la part des PME/PMI

Une masse critique d'entreprises est mise à niveau

Une meilleure participation des entreprises dans le Produit Intérieur Brut(PIB)

Une création potentielle d'emploi décent et richesses ;

Merci de votre aimable attention