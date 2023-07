Cote d'Ivoire: Corruption dans le secteur de la santé - 9 agents publics impliqués dans un réseau de vaccins parallèles interpellés

Suite à une dénonciation sur la plateforme Signalis de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (HABG), 9 personnels publics de la Santé ont été interpellés entre le 24 et le 27 juillet 2023 et seront déférés au parquet du procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier.

Le secrétaire général de la Haute autorité pour la bonne gouvernance, Henri Augustin Aka a révélé, le vendredi 28 juillet 2023,au cours d'un point-presse au siège de l'institution, les résultats d'une enquête de flagrance diligentée par des officiers de police judiciaire.

«Conformément à l'article 4 alinéa 2 point 12 de l'Ordonnance n° 2013-661 du 20 septembre 2013 fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG), les enquêteurs gendarmes de la HABG, en accord avec le Procureur de la République près le Pôle Pénal Économique et Financier (PPEF) et sous sa supervision ont réalisé une enquête de flagrance au niveau du ministère de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle ayant conduit à l'interpellation de neuf (9) agents publics.

Sur la base d'une dénonciation anonyme reçue sur notre plateforme SIGNALIS faisant état de pratiques de corruption dans certains services du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, en ce que certains agents de ladite structure ont introduit dans le circuit de la vaccination, des vaccins parallèles d'origine douteuse qu'ils commercialisent à travers la mise en place d'une double comptabilité dont l'une officielle et l'autre officieuse, et cela, en violation de la législation en vigueur, les enquêteurs de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG) se sont rendus sur les sites concernés après en avoir informé le Procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier.

Les investigations menées ont permis de constater que les faits dénoncés étaient avérés», a révélé Henri Augustin Aka.À l'issue de cette constatation, les enquêteurs de la HABG ont procédé, selon lui, à "l'interpellation immédiate" de six (6) agents publics, dont quatre (4) infirmiers, une (1) infirmière et un (1) chauffeur, tous pris en situation de flagrant délit le lundi 24 juillet 2023. « Ces agents étaient en possession d'une somme d'argent totale de 654. 000 FCFA, de documents confirmant l'existence d'une double comptabilité des recettes issues de la vaccination et de faux rapports d'activités journalières », a-t-il ajouté.

En outre, une perquisition au domicile de l'une des infirmières a permis de retrouver, entre autres éléments, 21. 407 seringues, 701 produits de vaccination et une centaine de flacons vides de vaccins dans des conditions de conservation inadéquates.

Deux infirmiers et un médecin ont également été interpellés, le mercredi 26 et le jeudi 27 juillet 2023, dans le cadre de cette enquête, qui met ainsi en lumière, l'existence d'un réseau parallèles de vaccins. « L'enquête a permis de mettre en lumière l'existence d'un réseau de vaccins parallèles organisé par certains agents du ministère de la Santé, en violation de la législation en vigueur, pour des avantages personnels indus tout en mettant en danger la vie et la santé de nos concitoyens, d'une double comptabilité des recettes issues des vaccinations qui ont lieu sur les sites enquêtés, dont une officielle et une autre officieuse mise en place par certains agents publics de la santé, en violation de la législation en vigueur, l'existence d'une clé de répartition des recettes issues des vaccins parallèles entre plusieurs agents publics impliqués ou ayant connaissance de l'existence de ce réseau parallèle », a révélé le secrétaire général de la HABG.

Il a réaffirmé l'entière adhésion de la HABG à la vision politique du Président Alassane Ouattara d'intensifier la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, pour faire de la Cote d'Ivoire un pays libre de toutes formes de corruption.