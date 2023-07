Madagascar: « Manala Azy » avec Olombelo Ricky - Honneur à la génération « tanora zokiny »

Erratum

Une erreur technique a malencontreusement faussé le contenu de l'article sur l'évènement « Manala azy tanora zokiny » d'hier. Nous nous en excusons auprès de nos fidèles lecteurs, d' Olombelo Ricky et de l'Original Events. Ce qui nous amène à sortir l'article tel qu'il a été écrit. Bonne lecture !

Oui, le « Manala azy vita bacc» est une institution à part entière depuis maintenant trois décennies, mais en parallèle, la formule « Manala azy tanora zokiny» l'est presque tout autant. Pour cette année, l'artiste renouvelle le rendez-vous, signé Original Events, à La Gare Soarano le samedi 5 août. Même Olombelo Ricky aux commandes, même verve mais une atmosphère différente, diront les connaisseurs. Avec 250 places assises et environ 2 000 personnes attendues, de quoi faire une ambiance « manala azy » digne de ceux qui ont avancé avec les premières générations. Sur plus de trois heures de temps, l'artiste sillonne ses neuf albums en mettant un point d'honneur aux plus anciens morceaux, ceux qui ont bercé la jeunesse d'antan.

Cette fois encore, il comptera sur son équipe au grand complet à l'instar de Dina Voakaly au micro, Rivokely au clavier, Rijakl à la basse, Jahleky à l'accordéon, Titi Razakamiadana au saxophone, Miaro Tanjona aux percussions et Mendrika à la batterie. Pour parfaire l'ambiance, deux invités surprises viendront conforter la bande et ajouter plus d'émotions. Si la musique d'Olombelo Ricky est toujours aussi fameuse qu'à ses débuts, elle est de celles qui traversent les épopées. Ses chansons sont faites pour durer avec des messages toujours d'actualité. Entre Taratra hazavana » et « Ao tsara » en passant par « Kala Ngita », « Lisy », « Izy indrindra » et tous ses tubes, point de place pour l'ennui.

%

Si l'on se fie au succès du « Manala azy vita bacc » samedi à Antsahamanitra, Olombelo Ricky, a prouvé une fois de plus que même une trentaine d'années plus tard, sa place est toujours sur scène. Le chanteur a redonné une seconde jeunesse à ses plus vieux tubes, devant un public parfois, bien plus jeune que la plupart de ses chansons. Une fierté pointant dans sa voix lors d'une interview mercredi, l'artiste salue l'engouement constant du public tananarivien pour ce rendez-vous annuel, remercie ses fans pour leur fidélité et le partage de passion qui a fait la notoriété de fer du « Manala azy vita bacc ». Pour ceux qui veulent revivre le spectacle, les tickets d'entrées sont à pourvoir au Karibotel Analakely à partir de ce week-end. Inconditionnel, soyez aux aguets !