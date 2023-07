Tunisie: Pont de Bizerte - Incendie dans un moteur !

Une fois fissuré accidentellement par un navire, une autre fois bloqué dans les airs, le pont mobile de Bizerte a donné des signes de vieillesse il y a déjà des années. Mais le pire n'est jamais moins sûr ! En effet, mercredi dernier, c'est un moteur dans la cabine des opérations qui prend carrément feu. Il a fallu l'intervention des agents de la Protection civile qui ont été dépêchés rapidement sur les lieux pour circonscrire l'incendie et éviter aux présents, personnel, piétons et automobilistes, une catastrophe. On a vite fait alors de fermer ledit pont dans les deux sens vers Bizerte et vers Zarzouna. Le temps de maîtriser la situation.

Si la circulation a repris son cours normal au niveau du pont mobile, il n'est plus permis désormais aux navires d'accéder au port commercial pour la simple raison que la partie qui bascule n'est plus fonctionnelle. Il va falloir mesurer les dégâts et les réparer au plus vite. Pendant ce temps, on constate impuissants, dans la région de Bizerte, des pertes énormes sur le double plan économique et social.

On devine aisément que les problèmes en tous genres à répétition qui surviennent dans le pont ne laissent pas les Bizertins indifférents.

Des voix se sont élevées pour dénoncer l'incompétence des responsables qui ont la charge de veiller au bon fonctionnement de l'ouvrage, c'est-à-dire l'entretien et le contrôle permanent de tout ce qui est technique.

Les travaux effectués périodiquement ne peuvent être que du rafistolage selon des spécialistes. Ces mêmes voix ont pointé du doigt un système archaïque qui requiert une mise en norme.

Faut-il rappeler que le pont de Bizerte a été conçu pour servir pendant 20 ans seulement. Aujourd'hui il est vieux de 43 ans! Ce n'est pas une découverte que l'on fait à cette occasion ! On l'a écrit, à maintes reprises dans ces mêmes colonnes au moins une dizaine de fois depuis plus de 20 ans de correspondance régionale. C'est sans commentaire ?!!