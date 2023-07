Madagascar: Rodrigues International Kitesurf Festival - Une ambiance festive à Anse Mourouk

Malgré un vent insuffisant qui a privé les athlètes de glisser sur l'océan, le Rodrigues International Kitesurf Festival (RIKF) a néanmoins réussi à atteindre des sommets en termes d'ambiance et de convivialité. L'événement, qui a débuté mercredi, a vu une foule enthousiaste se rassembler pour célébrer la compétition internationale Open Beach tennis, qui a marqué la deuxième journée des festivités, hier. Une compétition exceptionnelle, le Beach tennis a réuni des joueurs venus de différents horizons, unissant les locaux et les invités dans une ambiance fraternelle et enthousiaste. Les matches ont été disputés avec ardeur, et les spectateurs ont été témoins de prouesses sportives impressionnantes tout au long de la journée. Une autre attraction inédite a été le premier lancement de cerf-volant par une délégation indienne. L'impressionnante démonstration a captivé l'attention de tous, ajoutant une touche exotique à cette célébration du festival international de kitesurf.

Bien que le vent n'ait pas été totalement coopératif pour les compétitions de kitesurf, l'espoir et l'optimisme ont régné parmi les participants et les spectateurs. Les organisateurs sont confiants quant à une amélioration des conditions météorologiques qui permettront bientôt aux planchistes de montrer leur talent sur les eaux océaniques. En attendant que le vent souffle un peu plus fort, la fête ne s'est pas arrêtée avec la fin de la compétition de Beach tennis. Dans une ambiance survoltée, une animation DJ a pris le relais, accompagnée d'un délicieux barbecue qui a régalé les papilles des participants et les visiteurs. Les attentes sont désormais tournées vers les compétitions de kitesurf prévues pour aujourd'hui ou au plus tard demain. Tout le monde est impatient de voir la démonstration de la marraine de l'événement, Jalou Langeree, une multiple championne du monde dont le talent a inspiré des amateurs de vagues à travers le globe.

%

Au-delà de l'aspect sportif, le Rodrigues International Kitesurf Festival a réussi à raviver l'esprit festif de l'archipel des Mascareignes. Cet événement international est en train de se profiler comme une référence incontournable dans le monde du kitesurf, attirant des visiteurs de tous les coins du globe.