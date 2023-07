Tunisie: ESMétlaoui - Un silence inquiétant...

Le club minier n'est pas actif sur le mercato, et derrière aucune explication avancée.

Alors que la nouvelle saison sportive approche à grands pas, les tifosis « sang et or » du sud sont emplis d'anticipation et d'inquiétude. Malgré l'urgence de se préparer pour une rude compétition féroce, l'ESM reste étrangement muette sur le front des transferts. Avec seulement un seul recrutement (le keeper Hamza Ben Cherifia) à leur actif jusqu'à présent, les responsables du club minier semblent adopter une approche inédite, laissant leurs fans se poser de nombreuses questions.

Pour explorer la situation actuelle du club, les raisons potentielles de leur manque d'activité sur le marché des transferts et les possibles conséquences de cette approche prudente, on va déboucher sur un constat peu reluisant sur fond de silence appréhendé par la grande famille minière. Certes, le bureau sortant a déjà mis les premiers contours de la nouvelle saison (mais pas tous) en enrôlant un entraîneur et son staff accompagnateur, rallié par le gardien Ben Cherifia, mais après, c'est le néant.

Côté départs, ils ne sont pas des moindres, pour ne pas dire une solide base de joueurs ayant fait les rares beaux jours de l'ESM. Il s'agit du keeper Bilel Souissi, Riadh Frioui, Hachem Abbès, Victor Apata et Kabala. Pas de quoi laisser le nouvel entraîneur se frotter les mains.

M. Ali Maâlej : « Il nous faut des recrutements »

Plusieurs raisons pourraient expliquer ce manque d'activité sur le marché du transfert. Faut-il comprendre que le club a décidé de faire confiance à son effectif actuel, croyant en la force et l'expérience des joueurs en place ? Une telle approche n'est pas dénuée de risques, car il faut tenir en compte les blessures éventuelles et les méformes en cours de parcours.

Pour Mohamed Ali Maâlej, il croise les doigts, tout en se gardant l'espoir de voir les choses bouger

«On a repris les préparatifs avec un retard considérable ; on est encore loin sur le plan athlétique, technique et tactique. Au niveau du groupe, il nous faut des recrutements pour redresser la barre et étoffer un groupe légèrement amorphe. J'ai confiance en les dirigeants qui travaillent d'arrache-pied sur le dossier. Le public de Métlaoui est exceptionnel, je garde les meilleurs souvenirs de mon passage précédent dans le club. J'espère que les prestations de l'Etoile changent pour faire éviter à ses supporters les sueurs froides du passé ».

Cependant, il est important de se rappeler que tout n'est pas encore joué. Le mercato estival est encore en cours, et l'ESM pourrait toujours réaliser des recrutements de dernière minute. Ses fans doivent garder espoir et continuer à soutenir leur club en pleine restructuration.

Le club pourrait faire face à des contraintes financières -- ce qui n'est guère une nouveauté -- et donc faire confiance à son effectif actuel. Ce serait un saut dans l'inconnu. Avec une compétition toujours plus relevée, la faiblesse apparente des joueurs en place n'est pas de nature à permettre aux supporters de se rassurer.