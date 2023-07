Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 Juillet 2023

Niger : Coup d’État-Le général Abdourahamane Tchiani, président du Cnsp, s’explique

Dans une première apparition sur la chaîne nationale en tant que « président du Cnsp » ce vendredi 28 Juillet 2023, le général Abdourahamane Tchiani, chef de file des Forces de Défense et de Sécurité qui ont renversé le régime Bazoum, a déclaré que l’action était motivée par « la seule volonté » de pallier à « dégradation continue de la situation sécuritaire » et « la mauvaise gouvernance économique et sociale. » Concernant la prise en charge de la question sécuritaire par le régime déchu, Tchiani a souligné que pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie « l’approche sécuritaire actuelle n’a pas permis de sécuriser notre pays en dépit de lourds sacrifices consentis par les Nigériens et le soutien appréciable et apprécié de nos partenaires extérieurs. » ( Source : aniamey.com)

Mali : Axe Nara-Guiré- Les FAMa neutralisent 07 terroristes

En réaction à une embuscade complexe contre un convoi de l'armée malienne entre Nara et Guiré, les FAMa ont mené des frappes aériennes sur plusieurs refuges terroristes dans la région de Nara. Le bilan provisoire côté ennemi est de 07 terroristes neutralisés, 02 prisonniers, plusieurs armes et matériels récupérés.Les FAMa ont enregistrées un mort et 02 blessés qui sont en cours d'évacuation hors de la zone.Aussi, selon l'armée, des opérations de ratissage sont encore en cours. (Source : abamako.com)

Sénégal : Cité Keur Gorgui- Ousmane Sonko arrêté par la gendarmerie

Le président du Parti PASTEF les patriotes a été arrêté, ce vendredi 28 juillet 2023, par des éléments de la gendarmerie à sa résidence à la Cité Keur Gorgui, à Dakar. L'information a été confirmée par ses proches dont le Secrétaire national à la Communication du parti « Pastef », El Malick Ndiaye. « Le président Ousmane Sonko vient d’être arrêté et embarqué par la gendarmerie », a annoncé El Malick Ndiaye dans un tweet. Sur les circonstances de cette arrestation d'Ousmane Sonko, c'est l'intéressé lui-même qui a relaté il y a environ une heure un incident survenu devant chez lui et mettant en cause un élément des « Renseignements généraux ».« De retour de la prière du vendredi, les agents des renseignements généraux postés devant mon domicile 24h sur 24 se sont mis à me filmer. J’ai personnellement arraché le téléphone et demandé à la personne de le déverrouiller et d’effacer les images qu’elle a prises, ce qu’elle refusa. Présentement, une forte équipe de la gendarmerie fait le guet devant mon domicile comme vous pouvez le voir et semble vouloir défoncer la porte", annonçait Ousmane Sonko. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Saint-Pétersbourg -Passes d’armes entre Macky Sall et le capitaine Traoré…

C’est un incident qui n’est pas passé inaperçu en marge du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg ! Après le « discours très osé » livré par le capitaine Ibrahim Traoré ce vendredi 28 juillet 2023 devant ses aînés et homologues chefs d’Etat, Macky Sall a tenu à répliquer pour repréciser les choses. Le tombeur de Paul Henry Sandaogo Damiba s’est départi des discours édulcorés de diplomatie pour s’attaquer à certains chefs d’Etat africains « marionnettes », qui selon lui mendient l’occident. « Les questions que ma génération se pose est de savoir comment l’Afrique avec tant de richesses peut être le continent le plus pauvre et le plus affamé ? Comment se fait-il que les chefs d’Etat traversent le monde à mendier ? Voici des questions qui nous nous posons et que nous n’avons pas de réponse jusque-là », a martelé le capitaine Traoré. Source :africaguinee.com)

Nigeria : Situation au Niger- Sommet extraordinaire des Chefs d’État ce dimanche 30 juillet

« Bola Ahmed Tinubu, Président de la République Fédérale du Nigeria et Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Cédéao a convoqué un Sommet Extraordinaire de la Conférence sur la situation politique en République du Niger à Abuja, le 30 juillet 2023 ». La commission de la Cédéao a publié l’information sur son compte Twitter. Les commentaires vont bon train sur les réseaux sur la nécessité ou non de sanctionner les militaires au pouvoir à Niamey. Surtout que l'Union européenne menace de suspendre immédiatement l'aide financière apportée au Nige, selon l’Agence de presse turque, Anadolu. Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, cité par l’agence Anadolu, a appelé à « garantir sans condition la sécurité du président Bazoum ».

Côte d’Ivoire : Après un séjour en France- Alassane Ouattara a regagné Abidjan, le 28 juillet 2023

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan, ce vendredi 28 juillet 2023, après un séjour en France. Le Chef de l'Etat avait quitté Abidjan, le 22 juillet 2023. A son retour, il a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Port-Bouët par le Vice-Président, Tiemoko Meyliet Koné, des membres du gouvernement, son directeur de cabinet, les Chefs des grands commandements et plusieurs autres personnalités. (Source : Fratmat.info)

Guinée : Gouvernance- Le gouvernement « recule » face à une mesure controversée…

C’est l’une des mesures les plus controversées dans le secteur des Transports. Le contrôle systématique des plaques d’immatriculation des véhicules et autres engins roulants ainsi que du permis de conduire. Initialement prévu le 31 juillet 2023, ce contrôle est désormais reporté sine-die. Cette décision prise ce vendredi 28 juillet 2023 par le ministère des Transports en rapport avec la Police et la Gendarmerie routière vise à donner une chance aux négociations en cours entre le Gouvernement et la faîtière patronale des transports.(Source : africaguinee.com)

Togo : Sécurité maritime- Michael Langley, Commandant d’Africom chez Faure Gnassingbé

Les Etats-Unis, un des partenaires clés du Togo, vont apporter leur appui au pays sur le plan sécuritaire, précisément dans le secteur maritime. Le Général Michael Langley, commandant du Commandement militaire des États-Unis en Afrique (Africom), en visite de travail au Togo, a échangé le 26 juillet 2023 avec le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé en ce sens. (Source :alome.com)

Rdc : 9e jeux de la francophonie- La Sg de l’Oif boude

Après Abidjan en 2017, Kinshasa abrite les 9es Jeux de la Francophonie du 28.07.2023 au 06 août 2023. L'Organisation internationale de la Francophonie est la principale organisation coordinatrice de ces jeux de la Francophone. Mais à Kinshasa, la Secrétaire générale de l'Oif, Louise Mushikiwabo a notifié qu'elle ne sera pas présente.« La secrétaire générale (Louise Mushikiwabo) s’attendait à recevoir une invitation. Comme elle ne l'a pas eue, elle a jugé de ne pas se présenter à ces jeux de la Francophonie. Comme le disait si justement le ministre de la communication, les jeux de la Francophonie sont là pour mettre en valeur la jeunesse francophone et c’est que la Sg de l'Oif souhaitait, qu’on parle de la jeunesse francophone, et qu’on parle des succès de la République démocratique du Congo », a clairement indiqué Caroline St Hilaire, directrice du Comité international des Jeux de la Francophonie. (Source : Dw)