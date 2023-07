Algérie: Manchester City - Riyad Mahrez rejoint Al Ahli ! (officiel)

Riyad Mahrez (32 ans) quitte Manchester City, où il lui restait encore deux ans de contrat. L'international algérien s'est engagé avec le club saoudien d'Al-Ahli.

Le champion d'Afrique de 2019 a rejoint les Citizens en 2018, après avoir brillé avec Leicester. Al-Ahli a versé 30 millions de livres pour faire venir l'ailier.

L'Algérien a été cinq fois champion d'Angleterre, une fois avec Leicester (2016) et à quatre reprises avec Manchester City (2019, 2021, 2022 et 2023). Il a aussi gagné la Ligue des champions (2023), la FA Cup (2019, 2023) et la Coupe de la Ligue (2019, 2020, 2021) avec le club mancunien.

Mais avant de s'envoler pour l'Arabie Saoudite, Mahrez a envoyé un message d'adieu à son ancien club et ses supporters.

« Chers Cityzens,

Aujourd'hui marque la fin d'un chapitre inoubliable de ma vie, cinq années remplies de souvenirs innombrables. Avant de partir, je voulais remercier le conseil d'administration, l'entraîneur et le personnel de m'avoir donné la chance de jouer au plus haut niveau.

À mes coéquipiers, passés et présents. Partager le terrain et le vestiaire avec vous a été un plaisir. Ensemble, nous avons battu d'innombrables records, réalisé l'impossible et n'avons jamais cessé de croire en nous, même lors des moments difficiles que nous avons traversés. Notre dernière saison restera à jamais gravée dans notre Club et au-delà, et je suis fier d'en avoir fait partie.

Enfin, je voulais vous remercier, Cityzens. Merci de m'avoir fait sentir comme un membre de votre famille dès le premier jour et de m'avoir donné la confiance à chaque fois que j'ai enfilé ce maillot sur le terrain. Je serai éternellement reconnaissant de votre soutien et de votre amour.

Aujourd'hui, je pars mais je n'oublierai jamais aucun d'entre vous. Je souhaite le meilleur au Club pour l'avenir, jusqu'à ce que nous nous retrouvions.

Merci pour tout, Riyad. »

Dear Cityzens,