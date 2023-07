Cameroun: L'hommage appuyé de Bamenda à l'opposant John Fru Ndi

Les obsèques de John Fru Ndi auront lieu samedi 29 juillet dans sa région natale, dans le Nord-Ouest. Le fondateur et leader du Front social démocrate (SDF), le parti historique de l'opposition, est décédé le 12 juin à Yaoundé. Vendredi, son corps a été ramené à Bamenda, où des centaines de personnes l'attendaient.

C'est sous haute surveillance qu'est arrivée la dépouille de John Fru Ndi dans la ville de Bamenda, vendredi 28 juillet. Des soldats de l'armée étaient déployés à travers la ville et de nombreux véhicules blindés étaient visibles. Les séparatistes anglophones avaient appelé à une journée « ville morte ».

Des centaines de personnes ont bravé l'interdit pour rendre un dernier hommage au leader historique de l'opposition qui a marqué toute une génération, explique Alexis Clamewe, membre du SDF : « D'abord, c'est un leader charismatique. C'est un homme courageux, un sage et un homme qui aime profondément le Cameroun. C'est un homme de paix. Ce sont des mots comme ça qui me reviennent quand je pense au chairman John Fru Ndi. C'est un guide pour toute la jeunesse, un leader qui a marqué toute une génération et qui est entré dans les annales du Cameroun. »

Dans la foule, des membres de l'opposition ont salué un « homme courageux », à l'instar de Bapooh Lipot Robert, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun (UPC) : « Il a donné le meilleur de lui-même pour que l'unité et l'indivisibilité du Cameroun soit à jamais sauvegardées. Le 16 novembre 2016, en ces lieux, nous étions avec lui et il était sorti, démontrant son courage, s'adressant aux populations de cette région, pour leur rappeler leur rôle majeur joué par les frères anglophones dans la recherche de la réunification et l'indépendance du Cameroun. »

John Fru Ndi, mort à l'âge de 81 ans, sera inhumé samedi dans son village natal de Baba II, près de Bamenda.