Afrique: Rencontre avec Victoria McDonough - Coordonnatrice régionale de l'OMS pour la prévention et la lutte contre l'inconduite sexuelle en Méditerranée orientale

communiqué de presse

Forte de 30 années d'expérience de la prévention et de la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels, Victoria a rejoint l'OMS le 1er mai 2023 convaincue que l'Organisation a « l'engagement, les ressources et la capacité d'action nécessaires pour aller de l'avant sur cette question et faire une grande différence ».

Victoria a consacré sa carrière à la lutte contre l'inconduite sexuelle. Elle a dirigé la définition et la mise en oeuvre du plan d'action d'Oxfam International pour la protection en 2018, un plan axé sur les victimes et les survivants d'exploitation et d'abus sexuels à une époque où l'action de cette organisation concernant les abus sexuels commis par son personnel en Haïti avait focalisé sur elle l'attention de la communauté internationale.

Son expérience couvre également des institutions du système des Nations Unies, notamment au bureau de pays en Jordanie d'ONU Femmes et au Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), où elle a fourni à 25 pays un appui technique et en matière de leadership pour la coordination et la collaboration interinstitutions dans le domaine de la prévention de l'exploitation et des abus sexuels. Elle a par ailleurs dirigé la prévention de l'exploitation et des abus sexuels dans plus d'une centaine de pays pour 22 000 personnes travaillant pour le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). De plus, le fait qu'elle ait été travailleuse sociale et son expérience en matière de soutien aux victimes et aux survivants lui ont permis d'acquérir les connaissances essentielles nécessaires pour comprendre les besoins de ces personnes, ainsi que les outils pour les épauler.

%

À l'OMS, l'objectif de Victoria pour la Région portera dans un premier temps sur la mise en place de stratégies fondamentales du plan de mise en oeuvre de l'OMS pour la première année de sa stratégie triennale plus vaste pour prévenir et combattre l'inconduite sexuelle.

L'OMS a mis en place dans des coordonnateurs régionaux spécialisés dans ses six bureaux régionaux afin de diriger l'action en matière de prévention et de lutte contre l'inconduite sexuelle. Victoria, affectée à la Région de la Méditerranée orientale, est l'une des cinq experts déjà en poste. Ces coordonnateurs régionaux de l'OMS travaillent au niveau mondial avec le Département Prévention et lutte contre l'inconduite sexuelle à Genève et font partie d'un réseau de plus de 400 référents nationaux et experts à travers le monde.

Sa première tâche consistera à évaluer les capacités des partenaires de mise en oeuvre à prévenir et à combattre l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuels dans cette région. Dans bien des cas, les opérations menées dans la Région de la Méditerranée orientale le sont par des partenaires d'exécution, ce qui accentue le risque pour la sécurité générale des personnes que l'OMS entend soutenir. Pour y remédier, Victoria se concentrera principalement sur un appui à l'élaboration d'un cadre de gestion des risques en matière de prévention de l'exploitation, des abus et du harcèlement sexuels et de mesures destinées à y remédier, ainsi qu'à la surveillance continue de ces risques dans chaque pays.

Dans la région, six coordonnateurs de ces questions travailleront dans des pays fortement prioritaires : Pakistan, Afghanistan, Soudan, Somalie, Yémen et Syrie. Ces coordonnateurs de pays auront pour mission de coordonner et de renforcer la mise en oeuvre des interventions de prévention de l'exploitation, des abus et du harcèlement sexuels et des mesures destinées à y remédier. Au moyen d'ateliers et de formations, Victoria réunira tous les spécialistes régionaux de ce domaine afin de mieux comprendre les enjeux et les contextes opérationnels qui sont les leurs et d'élaborer des plans d'action autour de ces questions.

« Je devrai me rendre dans les différents pays et établir des relations et de la confiance », a déclaré Victoria. Pour elle, la compréhension des différents contextes nationaux et opérationnels aidera l'OMS à savoir « ce que l'Organisation peut faire de mieux, mais aussi, si quelque chose se produit, à déterminer si les personnes dans les communautés que nous servons ont été suffisamment sensibilisées et savent ce qu'il convient de signaler, comment et à qui le signaler ».

Dans la mesure où plusieurs pays de la Région de la Méditerranée orientale déploient leurs activités dans des contextes d'urgence, Victoria doit également composer avec cet état de fait. Elle tire de son expérience chez Oxfam une très bonne connaissance des situations d'urgence.

« Aux différents postes que j'ai occupés, j'ai mis à profit mes solides capacités à régler les problèmes et à prendre des décisions, ainsi que mes compétences sectorielles pour influencer diverses parties prenantes », explique Victoria. « Cela a abouti à l'élaboration d'une stratégie de protection à l'échelle du système, à l'amélioration des capacités du personnel et de la politique et au renforcement de la culture institutionnelle. »

Cette expérience lui permet d'appréhender la manière d'établir des liens sur les questions de prévention de l'exploitation, des abus et du harcèlement sexuels et des mesures destinées à y remédier avec les pays dont on estime qu'ils présentent un risque élevé d'inconduite sexuelle dans sa Région. Alors que la Somalie, l'Afghanistan et le Pakistan mènent activement des campagnes et administrent des vaccins contre la poliomyélite, l'OMS a déployé 800 000 vaccinateurs dans les communautés. Victoria veut s'assurer que les objectifs de l'Organisation visant à garantir une bonne santé pour tous puissent être atteints dans un environnement de tolérance zéro à l'égard de l'inconduite sexuelle.

Pour y parvenir, elle place la prévention au coeur de son travail. « Si nous pouvons mettre en avant la prévention dans les plans de travail nationaux, nous serons mieux à même d'identifier les risques et de proposer et mettre en place des stratégies d'atténuation. De même, si nous pouvons assurer d'emblée la sensibilisation des personnes concernées, alors tout le monde saura quels sont les comportements acceptables et quelles mesures prendre face à des cas d'exploitation ou d'abus sexuel. »