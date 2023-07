Congo-Kinshasa: La Sicomines S.A. initie des cours des langues chinoise et française pour développer les compétences et faciliter la collaboration entre ses agents

Dans le but d'améliorer les compétences de ses employés, cultiver des talents composés et internationaux mais aussi faciliter la collaboration entre ses agents congolais et chinois, la Sino-congolaise des mines, SICOMINES S.A., a initié l'atelier de formation et d'apprentissage des langues chinoise et française. Cet atelier a débuté en mars dernier avec les cours en langue chinoise.

Pour la première phase de la formation, les cours de langue chinoise ont été divisés en quatre (4) parties et chaque partie répartie en quatre (4) sessions, chacune comportant huit (8) cours. Les sujets traités ont principalement porté sur les expressions relatives aux normes des opérations de production sûres, les signaux d'alerte à la sécurité, l'identification des articles quotidiens, les salutations quotidiennes et autres.

Des enseignants de qualité ont été recrutés pour dispenser les différents cours. C'est notamment l'enseignante congolaise Harless, assistante de l'usine de concentration, qui a étudié en Chine et aime la langue et la culture chinoise. Bien avant de démarrer les cours, elle a rencontré le personnel de l'usine pour s'enquérir de leur volonté d'apprendre le chinois, puis a soigneusement préparé le matériel d'enseignement et élaboré le cours PPT avec le site réel.

Pendant la leçon, elle a soigneusement expliqué le matériel pédagogique et, par le biais de démonstrations vivantes et d'interactions intéressantes, expliqué la signification des expressions chinoises en chinois et en français, et a donné une leçon de chinois unique au personnel du site.

Au terme de la première étape de cette formation, les apprenants ont été soumis à un examen, du 10 au 15 mars 2023, dans le but de vérifier l'efficacité de la formation et d'améliorer les compétences professionnelles des agents. Cette évaluation qui s'est déroulée sous la forme de dialogues en chinois de la vie réelle, visait à permettre aux agents de s'exprimer correctement en chinois dans le cadre de leur travail et de communiquer sans obstacle. Elle a connu un taux de réussite de 87,74%.

Michel, agent au département des ressources humaines, qui a participé à la session d'apprentissage, a déclaré avoir acquis des compétences en langue chinoise qui lui ont permis d'apporter une nouvelle et une plus grande contribution au développement de l'entreprise.

Arrivé à la Sicomines S.A. en 2011, et témoin du développement de la société depuis le début de la phase I du Projet Minier jusqu'à la pleine production de la phase II, Michel a avoué avoir connu, peu avant la formation, des cas des malentendus et des plaisanteries qui ont été causés par la barrière langagière lorsqu'il travaillait avec des collègues chinois.

De l'atelier de formation en langue française

La formation en langue française a, quant à elle, été lancée le 21 juin dernier dans la concession de l'entreprise. Pour ce faire, la société a mis en place un groupe d'enseignants de langue chinoise composé des talents chinois francophones provenant de différents postes afin de développer conjointement des programmes de formation en langue française. Le but étant d'améliorer la qualité des compétences de l'ensemble du personnel, cultiver des talents composés et internationaux, améliorer la capacité d'utilisation du français et créer une forte atmosphère d'apprentissage du français.

Cette formation est destinée à l'ensemble des cadres de l'entreprise et basée sur l'application pratique de la compréhension orale, de l'expression orale et de la lecture en français, en utilisant comme matériel pédagogique des expressions courantes dans la vie quotidienne, de la production et du travail.

Comme pour la formation de la langue chinoise, des examens seront également organisés pour consolider les résultats de la formation de la langue française et établir un mécanisme à long terme pour améliorer efficacement le niveau de français du personnel et renforcer les compétences générales du personnel.

Par ailleurs, la Sicomines prévoit dans les prochaines étapes de combiner la formation en langue française avec l'atelier de formation en langue chinoise afin de poursuivre le développement d'une plateforme de formation, de promouvoir les compétences et la communication du personnel, d'améliorer la communication globale et la capacité de coordination de la main-d'oeuvre, et de s'efforcer de constituer une équipe de talents internationaux de haute qualité dans le secteur minier, maîtrisant à la fois les connaissances professionnelles et les langues étrangères, afin de contribuer au développement de haute qualité de l'entreprise.

