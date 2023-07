Afrique Centrale: L'ONU salue le rôle de l'Angola dans la pacification de la RDC et de la RCA

Luanda — Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a salué, jeudi, à New York, le rôle de l'Angola dans la résolution des conflits en République démocratique du Congo (RDC) et en République centrafricaine (RCA).

S'exprimant lors d'une réunion avec les représentants permanents des pays lusophones à l'ONU, dans le cadre de la commémoration de la Journée de la CPLP, António Guterres a souligné le fait que l'Angola, dans le cadre du multilatéralisme en Afrique, est engagé dans la pacification continentale.

L'Angola, en tant que médiateur du processus et champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique, développe des initiatives visant à promouvoir le dialogue et des processus politiques inclusifs, qui conduisent à la résolution des conflits dans l'est de la RDC, en RCA, au Soudan et dans d'autres régions du continent africain.

António Guterres a également salué le rôle des pays lusophones dans la diffusion et la valorisation de la langue aux Nations Unies, soulignant qu'il est heureux de suivre l'intervention en portugais dans les réunions importantes de l'agenda de l'ONU, citant l'exemple du Mozambique au Conseil de sécurité.

En ce qui concerne l'insertion de jeunes formés pour les postes disponibles dans le système des Nations Unies, António Guterres a suggéré au groupe des pays de la CPLP d'organiser des campagnes de sensibilisation au niveau universitaire sur les opportunités d'emploi.

À son tour, le Représentant permanent de l'Angola, Francisco José da Cruz, s'exprimant au nom du groupe CPLP, a rappelé le rôle de l'organisation dans la construction du consensus et dans la recherche de solutions pacifiques et durables aux différents défis qui se posent dans le travail ordre du jour des Nations Unies.

Francisco José da Cruz a exprimé le souhait que la langue portugaise devienne la langue de travail des Nations Unies, après avoir demandé le soutien du Secrétaire général pour atteindre cet objectif.

Lors de l'événement, qui a marqué la célébration du 27e anniversaire de la CPLP et du 14e anniversaire de la Journée mondiale de la langue portugaise, Francisco José da Cruz a déclaré que la coopération entre la communauté et l'ONU a été fondamentale pour promouvoir des valeurs et des objectifs communs et dans la défense du multilatéralisme face aux défis mondiaux.

En tant que président en exercice du groupe CPLP aux Nations Unies, à New York, il a souligné que la participation de plus en plus active à la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable et d'autres initiatives internationales permettra aux pays lusophones de bénéficier d'une coopération efficace et de qualité des Nations Unies.

Le diplomate angolais a assuré que la CPLP et l'ONU continueraient à travailler ensemble, afin que le portugais devienne l'une de leurs langues de travail, comme expression sans équivoque du multilinguisme et de la représentativité des peuples que cette organisation internationale défend.