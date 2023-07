Angola: Le MPLA réitère son soutien inconditionnel au Président de la République

Luanda — Le groupe parlementaire du MPLA a réitéré, ce jeudi, son "soutien inconditionnel" à son leader et Président de la République, João Lourenço, "dans la tâche difficile et noble de diriger les destinées du parti et du pays".

Le soutien du groupe parlementaire MPLA à son leader a été exprimé à l'Assemblée nationale, lors de la discussion et du vote du Compte général de l'État (CGE) pour l'exercice 2021.

Dans sa déclaration politique, lue par le député Kilamba Van-Dúnem, le MPLA souligne que l'initiative de l'UNITA de destituer le Président de la République, pour violation de la Constitution, «n'a pas de fondement politique, juridique, procédural ou régimentaire pour être concrétisée, vu qu'il n'y a pas d'actions ou d'omissions du Président João Lourenço qui justifient le recours à l'article 129 de la Constitution ».

Selon le député, bien que cela soit compréhensible du point de vue de l'action politique, "il est notoire que la direction de l'UNITA n'a pas eu le courage de faire face à l'initiative politique de destitution, ayant choisi de se cacher derrière son groupe parlementaire".

Le député du MPLA a lancé un appel aux citoyens en général pour maintenir la sérénité et avec la ferme intention de consolider les principes d'unité et de cohésion.

Selon le groupe parlementaire du MPLA, l'initiative de l'UNITA ne confirme que son intention continue de discréditer les institutions de l'État légalement établies, considérant un tel acte comme une grave menace pour la démocratie et l'État de droit.

"Nous ne pouvons pas permettre que notre jeune démocratie soit mise en danger de manière irresponsable et nous ferons tout pour que l'Etat de droit soit respecté et que les droits des citoyens soient préservés", a-t-il déclaré.

Selon le politicien, l'UNITA elle-même qui, mardi et jeudi, a rejeté la légitimité du président et de l'Assemblée nationale, issue des élections d'août 2022, est la même UNITA qui, lundi, mercredi et vendredi, utilise le groupe parlementaire de la même Assemblée nationale, qualifié d'illégitime, de destituer le président élu de la République.

"Nous sommes très proches du scénario de la même UNITA qui a combattu les institutions dans une guerre fratricide tout en maintenant un mandat parlementaire avec 70 députés", a-t-il souligné.

Ce rendant compte où l'UNITA prétend parvenir avec cette initiative, a-t-il poursuivi, le groupe parlementaire du MPLA agira avec sérénité et conformément à la Constitution et au régime parlementaire.

Tout comme n'importe quelle force politique dans ce parlement a le droit de voter contre le Compte général de l'État, a soutenu le député Kilamba Van-Dúnem, le groupe parlementaire du MPLA a également le droit de voter contre toute initiative soumise à l'Assemblée nationale.

Quant au Compte général de l'État (CGE) pour l'exercice 2021, il a noté qu'il présente des améliorations méthodologiques et de qualité technique significatives par rapport aux années précédentes.

Il considère comme une réalité objective que, depuis plus d'une décennie, la rédaction du CGE s'est sensiblement améliorée, commençant à présenter avec plus de rigueur et plus de transparence et de régularité le document sur la gestion des affaires publiques.

D'autre part, le président du groupe parlementaire mixte PRS/FNLA, Benedito Daniel, a noté que dans l'exécution du document en cours d'analyse dans l'hémicycle « il y a eu un manque de discipline et de bonne gestion financière, indicateurs qui permettent de mesurer le respect de la loi de finances en termes quantitatifs et qualitatifs ».

Selon le député Benedito Daniel, 90 organismes, y compris les missions consulaires diplomatiques, les entités provinciales, y compris certains organes de la structure centrale, n'ont pas exécuté l'OGE à travers le système de gestion financière de l'État (SIGFE).

La Déclaration politique de la représentation parlementaire de la PHA a recommandé à l'Exécutif de trouver des mécanismes pouvant faire baisser les prix des produits du panier de la ménagère dans le pays et lutter contre la pauvreté.

"Les différences idéologiques et partisanes ne doivent pas devenir des obstacles lorsqu'il s'agit d'éradiquer la faim. Nous devons tous avoir un mot à dire et une contribution à apporter pour surmonter cette tragédie", a déclaré la députée Florbela Malaquias, leader du PHA.