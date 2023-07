Togo: Mécanisme et mode d'emploi par lequel, ESA démocratise la formation supérieure au Togo !

Comment et par quel mécanisme on peut payer ses frais de scolarité à l'ESA avec des produits agricoles ? Cette question est l'une de ces interrogations formulées à notre endroit par des lecteurs, à la suite de la publication par nos soins de la réclame publicitaire invitant à s'inscrire à l'ESA (Ecole Supérieure des Affaires) pour la rentrée prochaine et à payer ses frais de scolarité par des produits agricoles.

Des informations dont nous disposons et venant des responsables de cette école supérieure, il s'agit d'une formule qui a été lancée depuis cette année académique 2022-2023, et qui est placée au rang des grandes innovations opérées durant l'année.

Informant quelques jours plus tôt à la suite de la signature d'une convention de partenariat avec des entreprises nationales pour des stages de leurs apprenants, Dr Charles Birrégah, fondateur de cette école supérieure de référence, est revenu sur cette formue. "A tous les jeunes qui ont eu le BAC, nous les invitons à venir à l'ESA". Et sur la formule du payer la scolarité avec les produits agricoles, dit-il, "on les convie à aller cultiver le maïs, le haricot, l'igname sur deux hectares de terrain, et à venir nous les vendre au FONDAVO (Fonds d'Aide aux Veuves et aux Orphelins) dans l'enceinte du Campus de l'ESA Agoè et la somme équivalente vous sera donnée pour payer les frais de scolarité".

C'est une formule qui concerne aussi bien les apprenants des zones rurales eux mêmes mais également leurs parents qui peuvent par ce moyen inscrire donc également leurs enfants.

Outre cette formule, il est arrêté que les apprenants de ces zones peuvent également opter pour des cours en ligne. Et donc, ils pourront rester dans leur milieu, après l'inscription, et choisir de suivre les cours en ligne et ne venir à Lomé que pour les examens sur table.

Il a justifié cette formule innovante par une volonté de démocratiser encore plus la formation et permettre aux jeunes togolais des milieux reculés eux aussi d'avoir les mêmes chances que leurs pairs des villes surtout de Lomé et ses environs, quant à leur formation supérieure.

Pour toutes autres informations sur cette formule du "payer votre scolarité avec les produits agricoles", prière consulter l'affiche illustrative de cet article et contacter les numéros qui s'y trouvent.