Congo-Brazzaville: Musique - Kevin Mbouande et Patrouille des stars en concert à Paris

Kevin Mbouande, cet artiste musicien congolais que les fans appellent affectueusement "Le Métatron" livrera le 1er décembre prochain à Paris un concert inédit, en compagnie de son orchestre Patrouille des stars.

Kevin Mbouande, ce grand artiste congolais qui a commencé sa carrière musicale dans l'orchestre Evènement Choc, avant de créer plus tard Patrouille des Stars avec des artistes tels que Tivo piriens, Delko boukari, julien antorio, Ferrol R5, Docteur Coustaud et les autres, n'est plus à présenter. Auteur-compositeur, arrangeur d'une méthode sans pareil, avec à son actif six albums, Kevin Mbouande, dit le Metatron, est un artiste complet dont l'étendue de son registre va au-délà des frontières. Avec un style différent, propre à lui-même, il a su faire l'unanimité et ses chansons à grand succès telles que "Tonton partout partout", "Congo uni", "Okomema Congo na moutou", "Likundu", "Satana", "Eteya yo", pour ne citer que celles-là, séduisent aujourd'hui les mélomanes et les disc-jokeys qui les diffusent en boucle au bonheur des fêtards.

Pour ce concert inédit, Kévin Mbouande et tout son groupe livreront une rythmique endiablée, taillée pour enflammer le show, avec un style combinant sébène, rumba, ndombolo, folklore et un jeu de coupé-décalé. Avec son répertoire au rythme simple, efficace, entraînante et des génériques et rumba inouïes, le public parisien sera séduit tant par l'alchimie et l'énergie débordante de l'artiste et son groupe. Leurs voix exceptionnelles vont livrer douceur et émotion pour plonger ainsi le public qui sera présent à ce concert dans les airs de leur Congo natal, comme ils l'ont toujours l'habitude de le faire. Leur flexibilité vocalique donnera encore à l'orchestre la capacité de conquérir d'autres horizons à travers le monde.

Patrouille des Stars, cette machine à musique comme le décrit le nom du groupe, connaît depuis des années un grand succès et une audience élargie à travers le monde. Ce concert valorisera leurs talents artistiques, révélera leurs potentiels artistiques et évaluera leur savoir-faire. L'occasion est donc donnée au groupe de dynamiser davantage les liens et de faire asseoir sa notoriété à l'internationale et de chercher à signer d'autres collaborations. Aussi, la scène s'ouvrira aux artistes tels que Biraman Rouge, l'un des "Atalaku" les plus doués de sa génération aux temps brûlants. Avec une puissante voix timbrée et métallique, Biraman qui surfe désormais sur plusieurs vagues d'harmonies est un "ambianceur" musical de premier rang, comme le témoigne la chaleur de ses compositions ayant déjà fait danser une bonne partie du continent et de la diaspora.