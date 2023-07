Ile Maurice: Propos diffamatoires et abus de droit - Vishnu Bundhun porte plainte contre le ministre Avinash Teeluck

L'ex ministre de la sécurité sociale sous le régime du parti travailliste, Vishnu Bundhun, a porté plainte ce matin à la Central CID contre Avinash Teeluck, ministre des arts et de patrimoine culturel. Cette plainte fait suite à une référence du ministre Teeluck à Vishnu Bundhun lors de la conférence de presse du MSM le mercredi 26 juillet, au cours de laquelle Avinash Teeluck avait affirmé que Vishnu Bundhun avait été condamné pour un acte de corruption dans le passé.

Commentant l'affaire Siddick Chady et formulant des critiques envers le parti travailliste, le ministre Avinash Teeluck avait dit : «C'est un deuxième ministre (ndlR: Siddick Chady) du parti travailliste qui a été condamné pour un acte de corruption. Dans le passé, nous avons eu le cas de Vishnu Bundhun et maintenant nous avons le cas de Siddick Chady». Cette intervention par le ministre a été également diffusée pendant plusieurs bulletins télévisés de la MBC.

Pour rappel, en 1999, Vishnu Bundhun était accusé d'avoir comploté avec Sookdeo Rambaruth, ex-président du National Pension Savings Fund, pour réclamer des commissions à Ishwarduthsingh Dabeesing. Objectif : allouer le contrat de la fourniture de 50 000 molletons à son beau-frère, Satyam Alleck. À l'époque, Vishnu Bundhun avait écopé de six mois de prison. Mais en appel, les juges avaient renversé leur verdict. L'ancien ministre leur avait alors intenté un procès, leur réclamant Rs 20 millions pour fausses allégations. Lors de l'appel de l'affaire en Cour suprême en juillet 2017, Ishwarduthsingh Dabeesing et Satyam Alleck avaient présenté des excuses. Vishnu Bundhun avait alors accepté leurs excuses et retiré son procès.

Qualifiant le ministre Avinash Teeluck responsable d'abus de droit et de la liberté d'expression, Vishnu Bundhun dit avoir subi de sérieux préjudices à sa personne et a logé une plainte contre le ministre ce matin, accomagné de ses avocats Mes Neelkanth Dulloo et Kavi Veeriah. «Le ministre devait vérifier ses informations avant d'ouvrir sa bouche, et la MBC devait vérifier les déclarations du ministre Avinash Teeluck avant de les diffuser,» a t-il dit.

Pour sa part, Me Neelkanth Dulloo a appelé la direction de la MBC à faire preuve de professionnalisme au lieu d'agir comme un porte-voix de la propagande. «La MBC ne peut pas agir comme une boîte de propagande, avec des informations de bas niveau, de mauvaise qualité, et des attaques vicieuses qui n'ont pas raison d'être dans la démocratie (...) Si de tels commentaires peuvent être faits contre Vishnu Bundhun, ils peuvent l'être aussi contre Pravind Jugnauth. Mais nous ne le faisons pas, car nous avons de la retenue.... La direction de la MBC doit être professionnelle.»

Nous avons contacté le ministre Avinash Teeluck par téléphone.Nous attendons une réponse.