Afrique: « L'Afrik De Demain » - un programme de soutien aux entrepreneurs africains

Pour la troisième édition du programme de soutien "L'Afrik De Demain", le groupe océan's Média, initiateur de l'événement, entend rehausser l'image des jeunes entrepreneurs africains qui peinent à faire décoller leurs activités, en leur offrant un mentorat de qualité, une présence sur les réseaux sociaux et un soutien financier pour la réalisation de leurs projets.

Par ce programme passionnant, les organisateurs veulent promouvoir et soutenir les jeunes entrepreneurs, visionneurs et innovateurs africains qui sont animés par le désir de créer un impact positif et durable dans leurs communautés respectives. Par ce programme, il s'agit de rassembler une communauté dynamique des jeunes leaders africains, tous unis par une même vision, celle d'apporter des changements significatifs à l'échelle locale, régionale et continentale. La vision est aussi de faire de ce programme une plateforme de choix pour le lancement des entreprises compétitives avec la conviction que l'entreprenariat et l'innovation jouent un rôle significatif dans l'accélération du progrès social et l'amélioration du niveau de vie des Africains.

Par ailleurs, "L'Afrik de Demain" a pour objectif, entre autres, d'exploiter le potentiel du continent africain et créer des opportunités sur le terrain en facilitant et renforçant l'entreprenariat et l'innovation en Afrique, contribuer au développement d'un écosystème entrepreneurial performant et durable en Afrique, développer et renforcer les compétences et les expertises des jeunes entrepreneurs africains, stimuler la force entrepreneuriale des jeunes africains en leur permettant de créer des entreprises modernes, innovatrices et attractives, contribuer de manière significative à la création d'emplois et à la croissance économique.

Adressée à tous les entrepreneurs exerçant dans divers secteurs d'activités, cette édition, disent les organisateurs, sélectionnera vingt candidats en fonction de la pertinence de leurs projets de manière à résoudre un problème social ainsi que du nombre d'emplois que pourrait générer à termes leur entreprise. Leur présence sur les réseaux sociaux pour faire connaitre leurs initiatives ou encore leur contribution au développement de l'Afrique seront aussi un facteur déterminant dans le choix des candidats. Les candidats sélectionnés bénéficieront, par ailleurs, des formations adéquates en communication, en marketing, en gestion financière et en management des entreprises, des conférences-débats en présentiel autour des enjeux et défis liés à l'écosystème entrepreneurial en Afrique, des séances de coaching personnalisé, cent articles produits et publiés sur le site du magazine Ocean's News et des médias partenaires, quarante émissions radios, vingt émissions télévisées et web, cent cinquante supports visuels vidéos produits et diffusés sur les réseaux sociaux, des ressources financières pour la contribution de leurs projets.

Ce programme de soutien "L'Afrik de Demain" a déjà connu deux éditions couronnées de succès, révélant des jeunes entrepreneurs africains talentueux et dévoués. Ces derniers ont su exploiter leurs compétences et leurs connaissances pour résoudre les problèmes les plus pressants de leurs communautés respectives. Grâce à des initiatives novatrices et leur leadership inspirant, ces jeunes sont devenus des acteurs du changement dans leurs pays. Les candidats sont appelés à consulter le site www.afrikdedemain.org