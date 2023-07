Ile Maurice: Centre culturel d'expression française - Rencontres d'artistes et de créateurs

Un des objectifs du Centre culturel d'expression française (CCEF) est de faire rayonner la culture... Les après-midi du CCEF veulent ainsi rendre possible la rencontre entre le grand public et les créateurs et leur permettre d'échanger en tenant compte des mutations contemporaines et priorités actuelles...

Ainsi des spécialistes sont venus présenter les Chagos à partir d'un reportage photo ; parler du patrimoine national et des règlements les protégeant, présenter les grands pèlerinages, comme celui de Saint Jacques de Compostelle ; réfléchir sur l'histoire de la presse mauricienne, qui fête cette année ses 250 ans ; découvrir l'art de la rue mauricien (street art) ; approfondir les objectifs de la recherche généalogique, comprendre l'essor de la production cinématographique et/ou locale...

Et justement, nous explique le président du CCEF, Robert Furlong, la toute dernière activité du CCEF date du vendredi 21 juillet, avec la projection du premier documentaire d'Alexandre Lassémillante, Unearthing History - the forgotten cemetery of Albion... Le documentaire de 20 minutes traite des fouilles archéologiques à Albion sur deux campagnes : décembre 2021 et juin 2022. «Le but est de montrer comment, avec de «simples» ossements, on peut soulever beaucoup de questions sur notre histoire et la manière de vivre d'antan. Comment à partir de cette découverte, on peut faire de belles découvertes qui mènent à se poser des questions sur notre identité», explique Alexandre Lassémillante.

Il racontera ensuite l'origine du documentaire : «L'histoire commence sur le témoignage d'une habitante d'Albion chez qui on a retrouvé des ossements en 2019. Cette dernière contacte Owen Griffiths, un passionné d'histoire, qui va entreprendre des fouilles sur un terrain à côté du sien pour en savoir plus.» Il traitera ensuite du processus - des questions et des défis auxquels l'équipe a fait face ; des fouilles qu'il suivra ; des multiples facettes des travaux et des objets découverts durant les excavations. Viendront ensuite le traitement des informations, la rédaction de la ligne directrice, des interviews et d'autres plans pour la compréhension de l'histoire. Et le montage pour finaliser le documentaire en février dernier.

Ce dernier est destiné à être projeté au Musée intercontinental de l'esclavage. Par ailleurs, il a projeté un petit clip d'une minute sur le Vishnu Mandiram Temple situé à Mon-Désert-Mon-Trésor. Celui-ci est disponible sur le lien https:// www.youtube.com/watch?v=gWuwh-a0vko et sur lexpress.mu.