Congo-Brazzaville: Sage Ntetani - « Viva Lipanda 242 mettra en avant l'art, la créativité et les nouveaux talents »

Fondatrice et manager de Daylix management, une entité créée à Paris en 2020 et elle cumule plus de 10 ans d'expérience dans le secteur du divertissement, Sage Linda Koberstein Ntetani entend organiser, du 19 au 20 août prochain, le festival culturel « Viva Lipanda 242 ». Le but est de promouvoir et valoriser la culture congolaise ainsi que les jeunes talents. Elle nous en dit un plus dans cet entretien.

Les Dépêches du bassin du Congo (LDBC) : Quelle est la particularité de votre institution ?

Sage Linda Koberstein Ntetani (SLKN) : Daylix management est une agence qui favorise les relations entre les artistes, les marques, les entreprises et toute autre personne oeuvrant dans le domaine du divertissement. Nous sommes aussi spécialisés dans la mise en relation des artistes émergents et établis avec des sociétés, organisations et institutions cherchant à engager des artistes talentueux pour leurs évènements, spectacles et campagnes.

LDBC : Parlez-nous de ce que vous comptez organiser les 19 et 20 août prochain ?

SLKN : Dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Congo, notre agence Daylix Management organisera, en partenariat avec le ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, les 19 et 20 août prochain, le festival culturel « Viva Lipanda 242 » à l'esplanade du Palais des congrès de Brazzaville à partir de 10h.

LDBC : Quels objectifs voulez-vous atteindre en organisant cette activité ?

SLKN : Le festival culturel Viva Lipanda 242 permettra de mettre en avant l'art, la créativité et surtout la découverte de nouveaux talents. Quoi de mieux que de partager des moments conviviaux en communauté ! Dynamique, artistique, festif et convivial, le festival Viva Lipanda favorisera la mixité sociale et intergénérationnelle.

LDBC : Quelles sont les activités prévues et qui sont les invités de marque ?

SLKN : Ce festival sera un succès. Pour ce faire, nous avons invité les artistes de renommée nationale et internationale comme Willy Dumbo, Stanley Enow, Fanicko, Minks, Fior2bior, Diesel Gucci, Biz Ice, Dj Brookson, Christian Bakotessa... Plusieurs activités sont prévues, en l'occurrence la danse, la musique, le slam, les expositions ainsi que la sapologie.

LDBC : Quel est votre message à l'endroit des autorités et la population congolaise concernant ce festival ?

SLKN : Je tenais à exprimer ma gratitude à Son Excellence Denis Sassou N'Guesso, président de la République du Congo, chef de l'Etat. Le festival culturel Viva Lipanda 242 épouse sa vision en termes de redynamisation de la vie culturelle de notre beau pays. Aussi, merci à madame la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs. Je compte sur votre participation financière à l'effort entrepreneurial féminin ainsi qu'à la valorisation des pans de notre culture. A mes compatriotes, je leur demande de venir nombreux car les spectacles sont gracieux. Je suis persuadé que c'est ensemble que nous pourrons célébrer, valoriser et porter la culture congolaise.

LDBC : Votre dernier mot.

SLKN : Des projets de cette envergure nécessite la mobilisation des fonds importants. Raison pour laquelle nous sommes actuellement à la recherche de sponsors et partenaires. Nous avons besoin d'assistance, d'aide financière et matériel. Nous souhaitons que plusieurs entreprises se joignent à nous.