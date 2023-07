Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « Tirailleurs » de Mathieu Vadepied

Long-métrage franco-sénégalais sorti en 2022, « Tirailleurs » revient sobrement sur une page de l'histoire méconnue de plusieurs, surtout de la jeunesse africaine, et classée dans les oubliettes.

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au coeur de la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

Les acteurs sont convaincants et le film émouvant. « Tirailleurs » rend hommage à la participation des tirailleurs sénégalais à l'effort de guerre. Ces « Sénégalais », mais qui en fait venaient de plusieurs pays d'Afrique comme la Guinée, le Tchad... et qui se sont battus voire ont donné leur vie pour un pays dont ils ne connaissaient pas et ne parlaient même pas la langue comme on peut le remarquer à travers le personnage de Bakary Diallo, interprété par Omar Sy.

« Ils sont eux aussi tombés pour la France, durant la grande guerre mondiale. Mais, le destin de ces tirailleurs dits sénégalais, quoique recrutés dans plusieurs pays africains de l'empire colonial français, poussés en première ligne, n'a jamais encombré les livres d'histoire, pas plus que les écrans de cinéma, d'ailleurs. Le devoir de mémoire est donc bien rempli avec le second film de Mathieu Vadepied, qui a cependant préféré ne pas s'attarder sur le contexte politique et moral dans cet embrigadement souvent sauvage pour développer un récit davantage axé sur une relation père/fils », a commenté un cinéphile sur Allo ciné.

%

Ce pan de l'histoire mêlée à de la fiction permet de rendre le film accessible et de rendre visible la réalité crue et médiocre de la guerre sans pour autant politisé ou polémiqué le scénario. Un mérite qu'a pu relever haut la main Mathieu Vadepied dans son second long-métrage « Tirailleurs » qu'il a co-scénarisé avec Olivier Demangel. Auparavant, Matthieu a été chef opérateur du film « Sur mes lèvres » de Jacques Audiard ou « Samba Traoré » d'Idrissa Ouedraogo. Son premier long-métrage sorti en 2015 s'intitulait « La Vie en grand ».