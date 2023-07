Afrique: Migration - L'Algérie appelle à mobiliser plus de financements

L'Algérie appelle à plus de coopération entre le Nord et le Sud et à mobiliser plus de financements pour faire face au phénomène migratoire qui a pris des proportions alarmantes.

L'appel a été exprimé, à Rome en Italie, par le Premier ministre algérien, Aïmene Benabderrahmane, qui participait à la Conférence internationale sur la migration et le développement. "La coopération Nord-Sud doit accorder une place importante à l'assistance et au soutien aux pays du Sud, notamment en élevant le niveau des contributions financières apportées à ces pays dans les domaines du développement", a-t-il affirmé. Poursuivant, il a énoncé la proposition de l'Algérie pour s'attaquer à cette problématique, en soutenant le développement au niveau des pays de provenance des migrants clandestins, particulièrement ceux de l'Afrique subsaharienne.

"L'Algérie appelle à la mobilisation de plus de financements, y compris à travers les instruments de l'Union européenne pour la coopération et le développement, afin de mettre en oeuvre des projets sociaux et économiques, selon un calendrier précis en vue de mesurer l'efficacité des politiques visant à lutter contre ce phénomène, et combattre ainsi les réseaux de trafic de migrants et de la traite des êtres humains", a tonné Aïmene Benabderrahmane, rappelant, les facteurs favorisant la montée du phénomène, en citant particulièrement les conflits, l'instabilité politique, la pauvreté...

Selon lui, l'immigration clandestine a pris des proportions graves depuis 2015 et l'Algérie qui était un pays, à la fois, émetteur et de transit, est devenue un pays d'accueil des migrants clandestins en provenance de l'Afrique subsaharienne et de certains États arabes. "Ce phénomène risque de constituer une menace pour la sécurité de la région, d'autant plus qu'il est souvent accompagné par la criminalité. Les réseaux terroristes exploitent également les flux migratoires pour se déplacer sous de fausses identités, ce qui est une menace pour la sécurité des personnes et des pays", a-t-il argumenté, rappelant que le président Abdelmadjid Tebboune avait consacré une enveloppe de 1 milliard de dollars pour la réalisation de projets de développement en Afrique.