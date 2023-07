Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « La province ecclésiastique d'Owando en République du Congo »

Préfacé par Mgr Victor Abagna Mossa, cet essai de l'abbé Justin Singha, publié aux éditions MCN à Brazzaville, présente de façon globale les diocèses d'Owando, de Ouesso et d'Impfondo qui forment une même province ecclésiastique.

Le livre compte essentiellement deux grandes parties. La première circonscrit les repères historiques de la vaste province ecclésiastique de la zone septentrionale du Congo. En plus, il y est fait mention du statut juridique qui règlemente les trois diocèses situés au nord du Congo : Owando, Ouesso et Impfondo. Justin Singha analyse les contextes missionnaires qui ont prévalu à l'érection de l'archidiocèse d'Owando, depuis Mgr Prosper Augouard, pionnier de l'évangélisation du Haut Congo jusqu'à l'érection des diocèses de Ouesso et d'Impfondo. À côté de cela, l'essayiste aide le lecteur à saisir le statut civil, canonique et théologique d'une province ecclésiastique.

La seconde partie montre en trois chapitres les projets fédérateurs de la province du nord et les perspectives ou défis à relever pour une évangélisation effective et efficiente. En effet, ici l'auteur révèle les structures de base de la province ecclésiastique d'Owando. Il démontre tout de même les atouts cultuels, culturels et éducatifs dont cette portion de l'église locale bénéficie.

Soucieux de la formation et de la promotion humaine, Mgr Victor Abagna Mossa, premier archevêque d'Owando, écrit dans la préface : "Nous n'oublions pas que la province ecclésiastique du nord est certes dans le Congo, notre nation, une structure nouvelle, pas coupée du reste de la nation. Les trois provinces ecclésiastiques doivent travailler pour que tout Congolais se sente chez lui, dans n'importe quelle partie du Congo ; qu'il connaisse mieux Jésus-Christ et l'aime davantage."(Page 11).