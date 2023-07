Sénégal: Macky Sall veut un contenu plus « consistant » à la coopération économique russo-africaine

Saint-Pétersbourg, 28 juil (APS)-Le président de la République Macky Sall, a rappelé, vendredi, l'excellence et la longue histoire commune entre l'Afrique et la Russie, invitant toutefois les deux parties à donner un contenu plus « consistant » à la coopération économique.

« Depuis le processus de décolonisation du continent, l'Afrique et la Russie entretiennent des relations excellentes. Mais il y a des efforts à faire pour un contenu plus consistant à nos coopérations économiques », a soutenu le chef de l'Etat Sénégalais.

Il s'exprimait lors de la session plénière du deuxième sommet Russie-Afrique qui s'est ouvert jeudi à Saint-Pétersbourg pour deux jours.

Quelque dix sept chefs d'Etat africains prennent part à cette rencontre avec le président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine. Beaucoup d'autres pays africains son représentés par leur chef de gouvernement ou leurs ministères en charge de la défense et des affaires étrangères.

« Je me réjouis de vous retrouver pour la troisième fois en deux ans », a lancé d'emblée Macky Sall, s'adressant à son homologue Vladimir Poutine.

M. Sall est accompagné par la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur Aissata Tall Sall, entre autres membres de la délégation sénégalaise à ce sommet.

%

« Avec, respectivement, trente millions de kilomètres carrés et 17 millions carrés, l'Afrique et la Russie disposent de l'essentiel des ressources de la planète, Ce qui fait que nous pouvons coopérer dans beaucoup de domaine », a relevé le président Sénégalais, citant notamment l'énergie, les mines, l'agriculture et sécurité.

Dans cette perspective, Macky Sall a insisté sur la nécessité d'adopter des mécanismes adéquats et performants pour un partenariat « d'égale dignité ».

« On l'aura remarqué. Je n'ai pas parlé d'aide, parce qu'en réalité, je ne crois pas à la notion de l'aide », a-t-il poursuivi.

Ce dont l'Afrique a besoin, selon lui, « c'est de combattre l'injustice d'un système (économique et financier) que nous combattons au quotidien ».

Il s'agit, a-t-il ajouter, « d'un combat pour la dignité qui transcende les générations ».

Le président Macky Sall a aussi invité ses pairs à la « solidarité à l'échelle du continent » dans les partenariats, contrairement aux approches « micro-Etat sans efficacité et qui font perdre du temps ».

Il a aussi félicité la Russie pour son soutien à l'adhésion de l'Afrique au groupe du G-20.

Ce qui doit se poursuivre avec une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU en vue d'une »gouvernance mondiale plus juste et inclusive qui donne à l'Afrique plus de places face aux enjeux du moment », a encore fait valoir Macky Sall.

Le président de la République a aussi réitéré son appel à une « désescalade » dans le conflit russo-ukrainien pour une levée des contraintes contre la circulation des denrées et des produits fertilisants en destination de l'Afrique.

A l'interpellation du président Macky Sall pour un système de coopération gagnant-gagnant, Vladimir Poutine a répondu avec de humour en disant: « c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui ».

De l'envoyé spécial de l'APS