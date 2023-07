Ile Maurice: Championnats de Maurice XCO 2023 - Yannick Lincoln goûte à un nouvelle consécration quatre ans après !

Yannick Lincoln redevient champion de Maurice de vélo tout terrain (VTT) cross-country (XCO) quatre ans après ! Le leader du Moka Rangers SC s'est imposé samedi dernier au terme des cinq tours de circuit au Chassé Madame Laurent à Nouvelle France. Il a bouclé les 25 kilomètres dans le temps de 1h12:08, soit avec 30 secondes d'avance sur William Piat qui s'est bien battu et qui a été sacré chez les moins de 23 ans.

« William (Piat) est très à l'aise techniquement et moi je faisais les descentes prudemment. Il a donc pris une petite avance mais ensuite dans les montées, j'étais mieux et c'est comme ça que je suis passé devant. Il recollait dans les descentes mais dans le dernier tour, je me suis assuré d'avoir suffisamment d'avance pour ne pas être rejoint. Je dois dire que j'étais assez en confiance. Les watts que je produisaient étaient très intéressants. Le fait que le circuit est plus exigeant physiquement que techniquement m'a permis d'être serein et de pouvoir contrôler la course. Il y a du gazon qui est entré dans le dérailleur mais heureusement le matériel n'a pas été trop affecté », se réjouit Yannick Lincoln.

Son dauphin ne cache pas sa satisfaction d'avoir atteint son objectif d'être sacré chez les U23. « Je suis vraiment très content de ma performance C'était un parcours très physique et très difficile surtout la dernière montée vers l'arrivée. Dès le premier tour, Yannick et moi, nous nous sommes retrouvés seuls en tête et la bagarre pour la gagne overall a commencé. Yannick. comme toujours, a imprimé un rythme élevé et régulier en accélérant tour après tour. Il m'a fait bien mal dans les montées et me poussait vraiment dans mes limites. Chaque parti descendante bien quelle n'étaient pas techniques me permettait de récupérer et accrocher la roue dans les montées. C'est à l'entame des deux derniers tours qu'il me distance pour la première fois. Je réussis à recoller dans un premier temps avant qu'il ne fasse la différence une nouvelle fois et termine avec 30 secondes d'avance sur moi. J'ai vraiment tout donner mais Yannick était simplement plus fort. Dommage de perdre la course overall pour 30 secondes seulement mais mon objectif de victoire en U23 a été atteint et je n'ai jamais été aussi proche de Yannick sur une course. Il est un modèle du cyclisme mauricien et de pouvoir faire une telle course avec un beau duel montre ma progression. Mon passage en Afrique du Sud m'a fait progresser énormément et cela donne du courage pour continuer à s'entraîner dur. Je sais que j'ai encore quelques paliers à passer pour pouvoir battre les meilleur mais je peux être fier du niveau que j'ai atteint et de porter un maillot de champion national », a confié William Piat.

%

En senior dames, Aurélie Halbwachs-Lincoln n'avait pas d'adversaire mais dit avoir « bien aimé le parcours. ». « C'était une course rapide, 1h10. J'ai bien aimé le parcours et j'ai roulé à mon rythme en faisant bien attention à ne pas tomber dans les descentes ».

On notera que Lucas Froget, champion en cadets l'an dernier, a été sacré chez les juniors cette fois. Les autres vainqueurs sont Olivier Rouillard (master 3), Guillaume Louison (senior), Mathias de Guardia (minime garçon), Camille Chasteau (moins de 23 ans dame) et Valérie Gérard (master 3 dame).

Les résultats

Masculin

Toutes catégories (25 km)

1. Yannick Lincoln 1h12:08 ; 2. William Piat 1h12:38 ; 3. Lucas Froget 1h23:55 ; 4. Rémy Gérard 1h26:46 ; 5. Julien Cornette 1h29:18

Master 2 (25 km)

1. Yannick Lincoln 1h12:08 ; 2. René Pilot 1h39:26 ; 3. Elric Brochier 1h44:24

Moins de 23 ans (25 km)

1. William Piat 1h12:38 ; 2. Rémy Gérard 1h26:46 ; 3. Julien Cornette 1h29:18

Junior (25 km)

1. Lucas Froget 1h23 :55 ; 2. Luis Mc Intyre 1h36:04 ; 3. Lucas César 1h36:55

Minime (10 km)

1. Mathias de Guardia 48:10

Master 3 (20 km)

1. Olivier Rouillard 1h10:19 ; 2. Arnaud Leclézio 1h12:21 ; 3. Christophe Harel 1h17:03

Senior (25 km)

1. Guillaume Louison 2h02:01

Féminin

Senior (20 km)

1. Aurélie Halbwachs-Lincoln 1h10:40

Moins de 23 ans (20 km)

1. Camille Chasteau 1h28:13

Master 3 (15 km)

1. Valérie Gérard 1h20:13