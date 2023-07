Maroc: Convention de partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et la Fondation Sanady pour renforcer le soutien scolaire

Rabat — Une convention de partenariat lié au soutien scolaire a été signée, jeudi, entre le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des Sports (MENPS) et la Fondation Sanady, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Feuille de route 2022-2026, pour une école publique de qualité pour tous.

Cette convention, signée par le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa et le président de la Fondation Sanady, Kacem Bennani-Smires, vise à palier les lacunes accumulées des apprenants en mettant en oeuvre un programme de soutien scolaire pour les niveaux primaire et secondaire (collège et lycée), indique un communiqué du MENPS.

Pour ce faire, une approche TaRL-Teaching at the Right Level (enseigner au bon niveau) sera mise en place, pour permettre aux élèves d'acquérir les enseignements de base tout en renforçant les capacités des différents intervenants, à savoir les cadres administratifs et éducatifs et la commission de suivi et d'encadrement mais aussi consolider les capacités des associations du domaine.

Cette convention cadre s'axe autour de cinq programmes principaux, à savoir la mise en oeuvre des activités de soutien scolaire suivant l'approche TaRL, l'adoption des activités de soutien scolaire pour surmonter les difficultés à l'aide d'outils pédagogiques spécifiques favorisant la scolarisation des élèves et la formation des cadres éducatifs par le biais d'un programme spécial et la formation des professeurs et des encadrants dans le domaine du soutien scolaire, en développant des outils de formation personnalisés.

Elle a pour objectif également de renforcer les capacités des associations oeuvrant dans le domaine du soutien scolaire, en plus du suivi du ministère en matière de la mise en oeuvre des projets destinés à la formation des professeurs et des encadrants à travers des ressources pédagogiques dédiées à cela.