Maroc: La 3ème édition de la résidence artistique 'Bayt Al Fenn' du 14 au 22 septembre prochain

La 3ème édition de la résidence artistique "Bayt Al Fenn" se tiendra du 14 au 22 septembre 2023, sous la thématique "3layach 39elti ? - l'enfance marocaine".

Créée par la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté au Maroc (FFN Maroc), en partenariat avec la Fondation HIBA, "Bayt Al Fenn" se veut une résidence de création artistique, toutes disciplines confondues, un laboratoire d'inventivité à thèmes, un véritable lieu d'expérimentation et de création, ainsi qu'un projet offrant aux artistes un accompagnement de leurs projets, et ce de la création à la diffusion au public, indique un communiqué des organisateurs.

Cette résidence artistique accueille tous les arts, avec des espaces dédiés et équipés en conséquence pour les arts visuels, le spectacle vivant et la musique dans toutes ses déclinaisons, ainsi que des espaces favorisant l'interdisciplinarité, dans une démarche active de décloisonnement des pratiques, a fait savoir la même source.

Il s'agit également d'une "pépinière artistique" et d'un incubateur de projets culturels et artistiques, ajoute le communiqué, expliquant que "Bayt Al Fenn" permet d'accompagner les porteurs de projets artistiques avec un engagement de toute l'équipe en faveur de la création, la diffusion, la sensibilisation et la formation, et avec la volonté de créer des espaces d'échange et de convivialité, favorisant la mutualisation des idées et leurs réalisations.

Le soutien de Bayt Al Fenn se traduit aussi par des apports en nature et en industrie, pouvant inclure la prise en charge directe de certaines prestations nécessaires à la production, indiquent les organisateurs, notant que la résidence se conclut par une rencontre entre le public et l'oeuvre dans sa forme finale ou intermédiaire.

Par ailleurs, dans le cadre de sa troisième édition, "Bayt Al Fenn" lance un appel à projets jusqu'au 15 août 2023, fait savoir le communiqué, soulignant que cet appel à projets constitue une invitation aux artistes de tous horizons à plonger dans leurs souvenirs, leurs ressentis et leurs perceptions pour apporter un éclairage artistique sur ce que signifie grandir au Maroc.

A travers cette démarche, "Bayt Al Fenn" aspire à susciter une conversation multidisciplinaire dynamique autour de l'enfance au Maroc, en mettant en valeur la diversité des expériences et la richesse des perspectives. Il s'agit en somme de créer un espace où l'art et l'humanité peuvent s'entrelacer pour raconter des histoires authentiques et touchantes.

Bouillon de culture

Exposition

Le vernissage de l'exposition "Rabat, capitale des lumières, réalisations d'un Roi" de l'artiste photographe El Arbi Erratel a eu lieu, mardi, à la galerie Bab El Kebir des Oudayas de Rabat.

Organisée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette exposition, qui se poursuit jusqu'au 31 août, s'inscrit dans le cadre de la célébration du 24ème anniversaire de la glorieuse Fête du Trône.

Initiée sous la direction de l'Association Fanar Art, l'exposition met en lumière les réalisations accomplies sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI dans la ville de Rabat et invite le visiteur à redécouvrir l'architecture et le patrimoine de la capitale du Royaume qui a connu une véritable métamorphose grâce à la vision Royale.

L'artiste met son objectif et sa passion au service des visiteurs de l'exposition en les invitant à une immersion hors du temps, où authenticité et modernité cohabitent dans une parfaite harmonie, apportant ainsi un cachet unique à la ville, devenue une destination incontournable au charme saisissant.

Désireux de faire connaître Rabat, El Arbi Erratel offre à découvrir une ville unique par sa richesse patrimoniale et sa diversité architecturale, qui n'est autre que le résultat d'un brassage culturel et civilisationnel millénaire.

A travers les clichés photographiés de jour comme de nuit, cette exposition rappelle combien la capitale des lumières n'en finit pas d'envoûter ses visiteurs avec ses couleurs, ses infrastructures grandioses et ses beaux paysages.